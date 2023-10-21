Винен "Талібан". 90% загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані є жінками та дітьми

7 жовтня в Афганістані стався землетрус, жертвами якого стали близько 1300 осіб. 90% з них - це жінки та діти, що може бути пов'язане з заборонами, які запровадив "Талібан".

Наслідки землетрусу в Афганістані

В ООН підтвердили, що внаслідок землетрусу у провінції Герат на заході країни загинули близько 1300 осіб.

BBC поговорила з лікарями, свідками та активістами, щоб з’ясувати, чому серед загиблих так багато жінок та дітей.

На думку опитаних, причиною є жорсткі правила, які запровадив "Талібан".

Лікарка із Герата Сальма (ім’я змінене) дістаталася до найбільш постраждалих від землетрусу районів, щоб надати першу допомогу пораненим жінкам.

Вона розповіла, як непропорційно багато жінок було серед постраждалих та загиблих.

Я була у селі, де мешкають члени "Талібану". Деякі чоловіки відмовлялися торкатися поранених чи мертвих жінок, - каже вона. Поширити

Disaster after disaster in #Afghanistan pound communities back into destitution, again and again.



These multiple earthquakes come at a time when WFP was forced to cut 10M people from its food assistance this year due to a massive funding crisis. pic.twitter.com/HIZsCB4cgl — World Food Programme in Afghanistan (@WFP_Afghanistan) October 12, 2023

Таліби забороняли рятувати жінок

BBC пише, що у районі Зенда Джан, який був епіцентром першого і найруйнівнішого землетрусу в Афганістані в жовтні, у 20 гірських селах більше немає жодної будівлі.

Під час землетрусу у цих будинках переважно були жінки та діти. Після того, як таліби захопили владу в країні у 2021 році, вони заборонили жінкам навчатися після початкової школи та обіймати більшість посад.

Чоловіки працювали у полі, пасли стада чи виїжджали до Ірану на заробітки. Жінки ж були вдома, займаючись господарством і доглядали дітей. Вони опинилися у пастці під завалами, - каже Сальма. Поширити

23-річна активістка Маріам (ім’я змінене) каже, що ситуацію погіршував ще й той факт, що таліби казали рятувальникам не чіпати жінок, які постраждали внаслідок землетрусу.