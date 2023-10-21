Винен "Талібан". 90% загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані є жінками та дітьми
Категорія
Світ
Дата публікації

Винен "Талібан". 90% загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані є жінками та дітьми

Афганістан
Джерело:  BBC Україна

7 жовтня в Афганістані стався землетрус, жертвами якого стали близько 1300 осіб. 90% з них - це жінки та діти, що може бути пов'язане з заборонами, які запровадив "Талібан".

Наслідки землетрусу в Афганістані

В ООН підтвердили, що внаслідок землетрусу у провінції Герат на заході країни загинули близько 1300 осіб.

BBC поговорила з лікарями, свідками та активістами, щоб з’ясувати, чому серед загиблих так багато жінок та дітей.

На думку опитаних, причиною є жорсткі правила, які запровадив "Талібан".

Лікарка із Герата Сальма (ім’я змінене) дістаталася до найбільш постраждалих від землетрусу районів, щоб надати першу допомогу пораненим жінкам.

Вона розповіла, як непропорційно багато жінок було серед постраждалих та загиблих.

Я була у селі, де мешкають члени "Талібану". Деякі чоловіки відмовлялися торкатися поранених чи мертвих жінок, - каже вона.

Таліби забороняли рятувати жінок

BBC пише, що у районі Зенда Джан, який був епіцентром першого і найруйнівнішого землетрусу в Афганістані в жовтні, у 20 гірських селах більше немає жодної будівлі.

Під час землетрусу у цих будинках переважно були жінки та діти. Після того, як таліби захопили владу в країні у 2021 році, вони заборонили жінкам навчатися після початкової школи та обіймати більшість посад.

Чоловіки працювали у полі, пасли стада чи виїжджали до Ірану на заробітки. Жінки ж були вдома, займаючись господарством і доглядали дітей. Вони опинилися у пастці під завалами, - каже Сальма.

23-річна активістка Маріам (ім’я змінене) каже, що ситуацію погіршував ще й той факт, що таліби казали рятувальникам не чіпати жінок, які постраждали внаслідок землетрусу.

Місцеві чоловіки не мали нічого проти того, щоб рятувати жінок, але деякі озброєні члени "Талібану" не підпускали чоловіків до них. Вони також заборонили жінкам відвідувати ці райони у перші два чи три дні, тому що не хотіли, щоб люди різних статей перебували в одному місці, - розповіла Маріам.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Талібан стратив одну із найкращих спортсменок Афганістану
Талібан стратив одну із найкращих спортсменок Афганістану
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Талібан розширив обмеження щодо журналісток в Афганістані
Талібан розширив обмеження щодо журналісток в Афганістані
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В Афганістані через землетруси загинули понад 2 тисячі людей — фото
Землетрус

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм