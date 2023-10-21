Виноват "Талибан". 90% погибших в результате землетрясения в Афганистане являются женщинами и детьми

7 октября в Афганистане произошло землетрясение, жертвами которого стали около 1300 человек. 90% из них - это женщины и дети, что может быть связано с запретами, введенными "Талибаном".

Последствия землетрясения в Афганистане

В ООН подтвердили, что в результате землетрясения в провинции Герат на западе страны погибли около 1300 человек.

BBC поговорила с врачами, свидетелями и активистами, чтобы выяснить, почему среди погибших так много женщин и детей.

По мнению опрошенных, причиной являются жесткие правила, введенные "Талибаном".

Врач из Герат Сальма (имя изменено) досталась до наиболее пострадавших от землетрясения районов, чтобы оказать первую помощь раненым женщинам.

Она рассказала, как непропорционально многие женщины были среди пострадавших и погибших.

Я была в деревне, где проживают члены "Талибана". Некоторые мужчины отказывались прикасаться к раненым или мертвым женщинам, - говорит она. Поделиться

Disaster after disaster in #Afghanistan pound communities back into destitution, again and again.



These multiple earthquakes come at a time when WFP was forced to cut 10M people from its food assistance this year due to a massive funding crisis. pic.twitter.com/HIZsCB4cgl — World Food Programme in Afghanistan (@WFP_Afghanistan) October 12, 2023

Талибы запрещали спасать женщин

BBC пишет, что в районе Зенда Джан, который был эпицентром первого и разрушительного землетрясения в Афганистане в октябре, в 20 горных селах больше нет ни одного здания.

Во время землетрясения в этих домах были преимущественно женщины и дети. После того, как талибы захватили власть в стране в 2021 году, они запретили женщинам учиться после начальной школы и занимать большинство должностей.

Мужчины работали в поле, пасли стада или уезжали в Иран на заработки. Женщины же были дома, занимаясь хозяйством и ухаживали за детьми. Они оказались в ловушке под завалами, – говорит Сальма. Поделиться

23-летняя активистка Мариам (имя изменено) говорит, что ситуацию усугублял еще и тот факт, что талибы говорили спасателям не трогать пострадавших в результате землетрясения женщин.