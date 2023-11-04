В Непале произошло мощное землетрясение. Погибли не менее 70 человек

По меньшей мере, 70 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло на северо-западе Непала.

Какие последствия землетрясения

Спасатели только начинают добираться до горных сел, где произошло землетрясение, но официальные лица предупреждают, что количество жертв, вероятно, возрастет, поскольку при дневном свете легче выявлять масштабы разрушений и восстанавливать утраченную связь с отрезанными от него районами.

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il nordovest del Nepal.È stato avvertito anche in Cina e India,a Nuova Delhi. Si registrano oltre 50 morti, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Il sisma ha avuto origine a una profondità di 17,9 chilometri vicino alla città di Jumla. pic.twitter.com/fvruWyM727 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 3, 2023

Землетрясение произошло около полуночи, когда люди спали. Подземные толчки ощущались и в столице Индии, Нью-Дели, в сотнях километров от нее.

Сейчас подтверждены 34 смерти от полиции и чиновников, – сказал Суреш Сунар, главный районный офицер Джаджаркоту, эпицентр землетрясения, который находится в около 500 км от столицы Непала Катманду. Поделиться

В Рукуме, еще одном пострадавшем от землетрясения районе, подтверждено 36 смертей и то, что 53 человека получили ранения.

Издание напоминает, что землетрясения являются частым явлением в Непале.

Землетрясение силой 7,8 баллов в 2015 году унесло жизни около 9 000 человек и повредило около миллиона зданий, нанеся ущерб на миллиарды рупий в одной из беднейших стран Южной Азии.

Мощные землетрясения

В сентябре этого года в Марокко произошло мощное землетрясение в горах Высокого Атласа магнитудой 6,8 балла. В результате было разрушено большое количество построек, а число жертв составило более 2600 человек.

Заметим, что Афганистан часто подвергается землетрясениям, особенно в горном хребте Гиндукуш, поскольку он расположен вблизи стыка Евразийской и Индийской тектонических плит.

А 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. По последним данным, число погибших только в Турции превысило 50 тысяч.