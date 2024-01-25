Непал вимагає від РФ компенсацій за загиблих найманців в Україні
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Непал вимагає від РФ компенсацій за загиблих найманців в Україні

Непал
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Джерело:  Associated Press

Влада Непалу засудила використання Росією власних громадян у якості найманців у злочинній війні проти України та вимагає компенсації за загиблих. 

Непал вимагає від Росії компенсації за власних загиблих громадян у війні проти України

За словами керівника МЗС Непалу Нараяна Пракаша Сауда, до окупаційної російської армії було завербовано більше 200 громадян Непалу.

Сауд зазначив, що у розв’язаній Росією злочинній війні проти України загинули щонайменше 14 громадян Непалу.

Він також додав, що його країна вимагає від Росії негайно припинити вербування її громадян для участі у війні проти України, повернути завербованих непальців додому, а також повернути тіла загиблих непальских найманців.

Що відомо про відповідь країни-агресорки

Росія заявила, що серед 14 підтверджених убитих громадян Непалу є 12 тіл.

Більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх померлих родичів були кремовані відповідно до релігійних ритуалів.

У нас є інформація, що п'ятеро наших громадян, які воювали на боці росіян, перебувають у полоні в української сторони. Ми просимо російську сторону вжити ініціативи щодо їхнього звільнення, - зазначає глава МЗС Непалу.

Російське законодавство дозволяє іноземним громадянам записуватися в армію після підписання контракту з Міністерством оборони.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який прискорює шлях до російського громадянства для іноземців, які записуються в армію РФ.

За інформацією видання, Україна нібито також найняла деяких непальців для участі в бойових діях як солдатів, але глава МЗС Непалу повідомив, що не має такої інформації.

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