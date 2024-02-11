Россия завербовала на войну против Украины около 15 тыс непальцев — CNN
Категория
Мир
Дата публикации

Россия завербовала на войну против Украины около 15 тыс непальцев — CNN

Наемник
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Источник:  CNN

Около 15 тыс непальцев подписали контракт на участие в войне с Украиной на стороне РФ.

РФ массово вербует непальцев на войну с Украиной

За участие в войне РФ предлагает наемникам 2 тыс долл в месяц и российское гражданство.

Об этом сообщило CNN.

Родственники непальцев, воюющих в Украине на стороне РФ, требуют от Москвы вернуть их родственников.

Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. В Непале у меня не было никакой возможности трудоустроиться. Но, оглядываясь назад, это было неверное решение. Мы не представляли, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасающей будет ситуация, – сказал один из непальских наемников.

Он объяснил, что решил пойти на войну, ведь у него не было работы дома. За это ему предлагали 2 тыс долл в месяц и российское гражданство.

Когда он приехал в Москву, там его отправили на краткую учебу, после которой он уехал воевать в Бахмуте. Там он пробыл около месяца, после чего получил ранения.

В Бахмуте нет ни одного участка земли, который бы не пострадал от бомб. Все деревья, кустарники и зелень… их уже нет. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасная, что плакать хочется, – рассказал наемник, воевавший на стороне оккупантов.

В общей сложности, как сообщает CNN, около 15 тыс жителей Непала приняли участие в войне на стороне РФ. По меньшей мере 2 тыс из них – пропали без вести. Члены семей наемников требуют от власти вернуть их мужчин домой.

Правительство Непала запретило своим гражданам ездить в Россию на работу

Министерство иностранных дел Непала в декабре 2023 года призвало Россию прекратить вербовку непальских граждан и отправить домой останки погибших в войне.

Мы очень обеспокоены тем, что Россия завербовала наших граждан и отправила их в зоны боевых действий в уязвимых ситуациях, заявил министр иностранных дел Непала Н. П. Сауд CNN в интервью в своем офисе в Катманду.

Министр сказал, что замминистра иностранных дел России в прошлом месяце заверил его, что «они разберутся» по поводу беспокойства Непала, но признал, что Москва пока не сделала никаких шагов.

У нас нет информации о том, что Россия что-то делает, – сказал он, подчеркнув, что Москва должна «уважать точку зрения Непала».

Министр сказал, что он попросил поездку в Москву, чтобы обсудить этот вопрос, но ждал приглашения от российского правительства.

Сауд также сказал, что Непал разговаривает с украинскими официальными лицами об уходе четырех непальских военнопленных, которых Украина забрала с линии фронта. Он сказал, что у Украины есть некоторые «оговорки» и «юридические вопросы», над решением которых правительство Непала работает.

Непонятно, будут ли какие-либо юридические последствия против лиц, которые либо нарушают запрет правительства Непала ездить в Россию на работу, либо участвуют в боевых действиях против Украины.

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Недавно ВСУ взяли в плен российского наемника из Сомали. Он сказал, что подписал контракт 3 декабря, а уже 4 января был на передовой. Сомалиец также рассказал, что в рядах русской армии воюют наемники из Непала, Египта, Индии и Таджикистана.

Почему пленник сомалиец присоединился к армии РФ

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

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