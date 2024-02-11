Росія завербувала на війну проти України близько 15 тис непальців — CNN

Близько 15 тис непальців підписали контракт на участь у війні з Україною на стороні РФ.

РФ масово вербує непальців на війну з Україною

За участь у війні РФ пропонує найманцям 2 тис доларів на місяць і російське громадянство.

Про це повідомило CNN.

Родичі непальців, які воюють в Україні на боці РФ, вимагають від Москви повернути їхніх родичів.

Я пішов у російську армію не заради задоволення. У Непалі у мене не було жодної можливості працевлаштуватися. Але, оглядаючись назад, це було не правильне рішення. Ми не уявляли, що нас так швидко відправлять на передову і наскільки жахливою буде ситуація, – сказав один з непальських найманців.

Він пояснив, що вирішив піти на війну, адже не мав роботи вдома. За це йому пропонували 2 тис дол на місяць і російське громадянство.

Коли він приїхав до Москви, там його відправили на коротке навчання, після якого він поїхав воювати в Бахмуті. Там він пробув близько місяця, після чого отримав поранення.

У Бахмуті немає жодної ділянки землі, яка б не постраждала від бомб. Усі дерева, кущі та зелень… їх уже немає. Більшість будинків зруйновано. Ситуація там настільки жахлива, що аж плакати хочеться, – розповів найманець, який воював на боці окупантів. Поширити

Загалом, як повідомляє CNN, близько 15 тис жителів Непалу взяли участь у війні на боці РФ. Щонайменше 2 тис з них – зникли безвісти. Члени родин найманців вимагають від влади повернути їхніх чоловіків додому.

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити до Росії на роботу

Міністерство закордонних справ Непалу в грудні 2023 року закликало Росію припинити вербування непальських громадян і відправити додому останки загиблих у війні.

Ми дуже стурбовані тим, що Росія завербувала наших громадян і відправила їх у зони бойових дій у вразливих ситуаціях, — заявив міністр закордонних справ Непалу Н. П. Сауд CNN в інтерв’ю у своєму офісі в Катманду.

Міністр сказав, що заступник міністра закордонних справ Росії минулого місяця запевнив його, що «вони розберуться» щодо занепокоєння Непалу, але визнав, що Москва поки що не зробила жодних кроків.

У нас немає інформації про те, що Росія щось робить, — сказав він, підкресливши, що Москва повинна «поважати точку зору Непалу». Поширити

Міністр сказав, що він попросив поїздку до Москви, щоб обговорити це питання, але чекав на запрошення від російського уряду.

Сауд також сказав, що Непал розмовляє з українськими офіційними особами про звільнення чотирьох непальських військовополонених, яких Україна забрала з лінії фронту. Він сказав, що в України є деякі «застереження» та «юридичні питання», над вирішенням яких уряд Непалу працює.

Незрозуміло, чи будуть якісь юридичні наслідки проти осіб, які або порушують заборону уряду Непалу їздити до Росії на роботу, або беруть участь у бойових діях проти України.

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Нещодавно ЗСУ взяли в полон російського найманця із Сомалі. Він сказав, що підписав контракт 3 грудня, а вже 4 січня був на передовій. Сомалієць також розповів, що у лавах російської армії воюють найманці з Непалу, Єгипту, Індії та Таджикистану.

Чому полонений сомалієць приєднався до армії РФ

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.