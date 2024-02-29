АТЕШ обнаружил радиолокационные комплексы россиян на аэродроме Бельбек в Крыму

Партизаны в Крыму обнаружили месторасположение двух радиолокационных комплексов РФ. Они находятся на территории аэродрома Бельбек.
Что обнаружил АТЕШ во время разведки аэродрома Бельбек
Как отмечается, партизаны при разведке аэродрома Бельбек обнаружили два радиолокационных комплекса 5Н87, которые смотрят за воздушным пространством над аэродромом и передают всю информацию средствам ПВО.
Впрочем, как отмечают агенты "АТЕШ", практика показывает, что советские комплексы не сильно спасают аэродром от поражения.
Российская техника в Крыму
Ранее партизаны сообщали о размещении в Сакском районе российских систем ПВО С-400 и радиолокационной станции.
До этого агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.
Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.
Партизаны отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-