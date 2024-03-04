Атака авіабази окупантів у Криму. Росіяни заявили про кількох поранених

Авіабазу Гвардійське армії РФ в окупованому Криму 1 березня атакували двома ракетами. За інформацією росіян, поранень дістали кілька військових.

У РФ розповіли наслідки атаки авіабази Гвардійське у Криму

Як зазначається, авіабазу "Гвардійське" атакували ракетами, 3 військовослужбовців поранено.

За даними Telegram-каналу, нібито дві "невстановлені ракети" впали на території авіабази "Гвардійське" (в/ч 46451) в районі 16:00 1 березня.

Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про авіабазу РФ "Гвардійське"

Як пише "Радіо Свобода", на аеродромі "Гвардійське" базується 37-й змішаний авіаційний полк ВПС РФ у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ — по 12 машин.

Зазначимо, що 16 серпня 2022 року у районі авіабази також сталися вибухи. Також вибух стався 29 березня 2023 року. Тоді окупанти заявили про нібито "спрацювання ППО". Ще два вибухи зафіксовано 2 серпня 2023 року.

Зазначимо, на цю авіабазу кілька разів влаштовували вилазки партизани. Наприклад, на початку жовтня 2023 року партизани пробралися на аеродром "Гвардійське", де зафіксували кілька установок протиповітряної оборони (ППО).