Уночі 17 березня, в останній день президентських “виборів”у Росії, країна-агресорка знову намагалася відбити масовану атаку безпілотників, однак невдало.
Атака дронів на Росію 17 березня. Горить ще один НПЗ
Як заявив мер Москви Сергій Собянін, БпЛА атакували не лише столицю Росії, а й Бєлгородську, Ростовську, Калузьку та Ярославську області.
Він стверджує, що безпосередньо над Москвою вдалося знищити 2 дрони.
Окрім того, зазначається, що ще один безпілотник збито в Раменському і один у Ступінському міських округах. Ніхто з цивільних не постраждав.
Також вночі мешканці Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю Росії заявили про вибухи і пожежу у місті на нафтопереробному заводі.
Що цікаво, роспропаганда не заперечує факт атаки безпілотників, однак бреше, що "безпілотники нейтралізовані", хоча на відео видно удари БпЛА.
На Ростовщині нібито збили ще один дрон на підльоті до Каменська.
Загалом у Міноборони РФ стверджують, що протягом ночі ППО нібито збила 35 БпЛА над територією РФ.
Що відомо про ситуацію у Бєлгородській області
У Бєлгородській області чотири безпілотники скинули вибухові пристрої на селище Жовтневе у Білгородському районі.
Про це заявляє губернатор В'ячеслав Гладков.
За його словами, в результаті вибухів постраждалих немає, пошкоджені лінії електро- та газопостачання.
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