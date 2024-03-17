Уночі 17 березня, в останній день президентських “виборів”у Росії, країна-агресорка знову намагалася відбити масовану атаку безпілотників, однак невдало.

Атака дронів на Росію 17 березня. Горить ще один НПЗ

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, БпЛА атакували не лише столицю Росії, а й Бєлгородську, Ростовську, Калузьку та Ярославську області.

Він стверджує, що безпосередньо над Москвою вдалося знищити 2 дрони.

Сили ППО Міноборони РФ в міському окрузі Домодєдово відбили атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає, — пише Собянін. Поширити

Окрім того, зазначається, що ще один безпілотник збито в Раменському і один у Ступінському міських округах. Ніхто з цивільних не постраждав.

Також вночі мешканці Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю Росії заявили про вибухи і пожежу у місті на нафтопереробному заводі.

Що цікаво, роспропаганда не заперечує факт атаки безпілотників, однак бреше, що "безпілотники нейтралізовані", хоча на відео видно удари БпЛА.

На Ростовщині нібито збили ще один дрон на підльоті до Каменська.

У Калузькій області ППО збила три дрони літакового типу, які намагалися атакувати інфраструктурні об'єкти в Кіровському районі. В Ярославській області, за інформацією місцевої влади, було збито чотири БпЛА. Поширити

Загалом у Міноборони РФ стверджують, що протягом ночі ППО нібито збила 35 БпЛА над територією РФ.

Що відомо про ситуацію у Бєлгородській області

У Бєлгородській області чотири безпілотники скинули вибухові пристрої на селище Жовтневе у Білгородському районі.

Про це заявляє губернатор В'ячеслав Гладков.

За його словами, в результаті вибухів постраждалих немає, пошкоджені лінії електро- та газопостачання.