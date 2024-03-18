По російських НПЗ було здійснено 15 атак протягом 2024 року

У 2024 році відбулося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у 9 регіонах РФ. З них значні ушкодження понесли 8 об'єктів.

Дрони атакували 13 нафтопереробних заводів РФ

Зазначається, що загальна встановлена потужність атакованих заводів складає 178 мільйонів тонн на рік, але значних пошкоджень зазнали лише вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік.

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Якщо ж враховувати тільки достовірно пошкоджені установки первинної переробки нафти, то кампанія повітряних ударів зачепила поки що тільки 46 мільйонів тонн на рік потужностей переробки, що відповідає 14% від усієї потужності НПЗ і 17% від переробленої у 2023 році нафти, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, 17 березня українські дрони атакували аж три нафтопереробні заводи у Самарській області. Йдеться про заводи "Роснєфті".

З 12 по 15 березня пошкоджено чотири великі нафтопереробні заводи РФ.

12 березня — «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» а 800 км від українського кордону.

13 березня — дрони влучили у НПЗ в Ростовській та Рязанській областях. На ці заводи припадає понад 12% потужностей російської нафтопереробки.

У ніч із 14 на 15 березня дрони влучили у НПЗ у Калузькій області.