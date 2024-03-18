По российским НПЗ было совершено 15 атак в течение 2024 года

В 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 регионах РФ. Из них значительные повреждения понесли 8 объектов.

Дроны атаковали 13 нефтеперерабатывающих заводов РФ

Отмечается, что общая установленная мощность атакованных заводов составляет 178 миллионов тонн в год, но значительные повреждения получили лишь восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллиона тонн в год.

Фото — t.me/theinsider

Если же учитывать только достоверно поврежденные установки первичной переработки нефти, то кампания воздушных ударов затронула пока только 46 миллионов тонн в год мощностей переработки, что соответствует 14% всей мощности НПЗ и 17% от переработанной в 2023 году нефти, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно об атаках на НПЗ в России

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, 17 марта украинские дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. Речь идет о заводах "Роснефти".

С 12 по 15 марта повреждены четыре крупных нефтеперерабатывающих завода РФ.

12 марта — "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" а 800 км от украинской границы.

13 марта — дроны попали в НПЗ в Ростовской и Рязанской областях. На эти заводы приходится более 12% мощностей российской переработки.

В ночь с 14 на 15 марта дроны попали в НПЗ в Калужской области.