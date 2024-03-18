По российским НПЗ было совершено 15 атак в течение 2024 года
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

По российским НПЗ было совершено 15 атак в течение 2024 года

нпз
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Источник:  online.ua

В 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 регионах РФ. Из них значительные повреждения понесли 8 объектов.

Дроны атаковали 13 нефтеперерабатывающих заводов РФ

Отмечается, что общая установленная мощность атакованных заводов составляет 178 миллионов тонн в год, но значительные повреждения получили лишь восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллиона тонн в год.

Фото — t.me/theinsider

Если же учитывать только достоверно поврежденные установки первичной переработки нефти, то кампания воздушных ударов затронула пока только 46 миллионов тонн в год мощностей переработки, что соответствует 14% всей мощности НПЗ и 17% от переработанной в 2023 году нефти, — говорится в сообщении.

Что известно об атаках на НПЗ в России

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, 17 марта украинские дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. Речь идет о заводах "Роснефти".

  • С 12 по 15 марта повреждены четыре крупных нефтеперерабатывающих завода РФ.

  • 12 марта — "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" а 800 км от украинской границы.

  • 13 марта — дроны попали в НПЗ в Ростовской и Рязанской областях. На эти заводы приходится более 12% мощностей российской переработки.

  • В ночь с 14 на 15 марта дроны попали в НПЗ в Калужской области.

По данным Минэнергетики РФ, на территории России находится 88 нефтеперерабатывающих заводов. Из них работает только 38 человек.

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