В результате успешных ударов украинских дронов по российским НПЗ страна-агрессорка РФ потеряла от 600 до 900 тысяч баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей.

Атаки Украины на НПЗ России оказались максимально эффективными

Агентство Bloomberg решило пообщаться с гендиректором международной энергетической группы Gunvor Group Ltd. Торбьорном Торнквистом.

Последний обращает внимание на то, что украинские дроны на выходных поразили несколько заводов в России, некоторые из которых находятся в глубине ее границ, что привело к росту фьючерсов на дизельное топливо четвертую сессию подряд, в то время как фьючерсы на бензин росли шестую сессию подряд.

По его словам, это очень важно, ведь станет серьезным ударом по экспорту дистиллятов.

Это, вероятно, снизит экспорт на пару сотен тысяч баррелей, поэтому для меня это проблема дистиллятов, – добавил он. Поделиться

Что важно понимать, Gunvor был крупным трейдером российской нефти до 24 февраля 2022 г., когда РФ начала войну против Украины, однако отказался от торговли.

Как удары Украины по российским НПЗ комментируют в JPMorganChase

Согласно данным экспертов JPMorgan Chase, украинские дроны смогли вывести из строя около 900 тыс. баррелей в день российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Кроме того, указано, что на восстановление мощностей может потребоваться если не месяцы, то недели.

Более того, сообщается, что взрывы прибавят около 4 долларов за баррель премии за риск к мировым ценам на нефть.

Как отмечает Торнквист, рынки сырой нефти в целом сбалансированы и справедливо оценены. Он также подчеркнул, что поставки из США, вполне возможно, вырастут в этом году примерно вдвое меньше, чем в 2023 году.