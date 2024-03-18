По информации военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, Украина имеет возможность выпускать для атак по НПЗ на территории РФ от 30 до 60 дальнобойных БПЛА.

Как Украина создала реальную угрозу для российских НПЗ

По оценкам Рёпке, с начала 2024 года Украина совершила атаки на 12 НПЗ на территории РФ.

Максимальное расстояние, на которое наносились удары, составляло 900 км.

В частности, аналитик отмечает, что под атаки украинских БПЛА попали 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Опасаясь дефицита бензина на внутреннем рынке, российским властям уже пришлось ввести полугодовой запрет на его экспорт.

Это стало бы большой проблемой для Путина. Естественно, дефицит задел бы прежде всего не армию, которую будут обеспечивать и дальше, а население, которое не сможет водить автомобили. Это было бы большой проблемой, которая бы негативно сказалась на имидже Путина, несмотря на любую пропаганду и фейковые выборы, — отмечает аналитик. Поделиться

Как удары украинских БПЛА по объектам на территории РФ повлияли на цены на газ в ЕС

По информации журналистов издания Bloomberg, цены на природный газ в ЕС растут уже четыре дня подряд.

Это связано с ограничениями поставок СПГ с завода в американском городе Фрипорт и ударами украинских дронов по стратегическим объектам на территории РФ.

В понедельник котировки фьючерсов подскочили на 7,7%, что стало самым большим внутридневным скачком с 3 января.

Цены выросли после падения на 30% с начала года, поскольку трейдеры заранее начинают сосредотачиваться на факторах, которые повлияют на пополнение газовых хранилищ в преддверии следующей зимы.