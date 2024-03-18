По информации военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, Украина имеет возможность выпускать для атак по НПЗ на территории РФ от 30 до 60 дальнобойных БПЛА.
Как Украина создала реальную угрозу для российских НПЗ
По оценкам Рёпке, с начала 2024 года Украина совершила атаки на 12 НПЗ на территории РФ.
Максимальное расстояние, на которое наносились удары, составляло 900 км.
В частности, аналитик отмечает, что под атаки украинских БПЛА попали 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.
Опасаясь дефицита бензина на внутреннем рынке, российским властям уже пришлось ввести полугодовой запрет на его экспорт.
Как удары украинских БПЛА по объектам на территории РФ повлияли на цены на газ в ЕС
По информации журналистов издания Bloomberg, цены на природный газ в ЕС растут уже четыре дня подряд.
Это связано с ограничениями поставок СПГ с завода в американском городе Фрипорт и ударами украинских дронов по стратегическим объектам на территории РФ.
В понедельник котировки фьючерсов подскочили на 7,7%, что стало самым большим внутридневным скачком с 3 января.
Цены выросли после падения на 30% с начала года, поскольку трейдеры заранее начинают сосредотачиваться на факторах, которые повлияют на пополнение газовых хранилищ в преддверии следующей зимы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-