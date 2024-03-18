Україна планує масовані атаки по НПЗ на території РФ — Bild

За інформацією військового аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, Україна має змогу випускати для атак по НПЗ на території РФ від 30 до 60 далекобійних БпЛА.

Як Україна створила реальну загрозу для російських НПЗ

За оцінками Рьопке, з початку 2024 року Україна здійснила атаки на 12 НПЗ на території РФ.

Максимальна відстань, на яку завдавались удари, становила 900 км.

Зокрема, аналітик зазначає, що під атаки українських БпЛА потрапили 12% нафтопереробних потужностей РФ.

Побоюючись дефіциту бензину на внутрішньому ринку, російській владі вже довелося ввести піврічну заборону на його експорт.

Це стало б великою проблемою для Путіна. Природно, дефіцит зачепив би насамперед не армію, яку забезпечуватимуть і далі, а населення, яке не зможе водити автомобілі. Це було б великою проблемою, яка негативно позначилася б на іміджі Путіна, незважаючи на будь-яку пропаганду і фейкові вибори, — зазначає аналітик. Поширити

Як удари українських БпЛА по об’єктах на території РФ вплинули на ціни на газ у ЄС

За інформацією журналістів видання Bloomberg, ціни на природний газ у ЄС зростають вже 4 дні поспіль.

Зазначається, що це пов’язано із обмеженнями поставок СПГ із заводу у американському місті Фріпорт та ударами українських дронів по стратегічних об’єктах на території РФ.

У понеділок котирування ф'ючерсів підскочили на 7,7%, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком із 3 січня.

Ціни зросли після падіння на 30% з початку року, оскільки трейдери заздалегідь починають зосереджуватися на факторах, що вплинуть на поповнення газових сховищ напередодні наступної зими.