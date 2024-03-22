Чому насправді США просять Україну припинити атаки на НПЗ РФ — пояснення експерта

Згідно з даними видання Financial Times, нещодавно Штати закликали Україну більше не атакувати російські НПЗ, бо, мовляв, це може призвести до зростання світових цін на нафту. Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар жорстко розкритикував таку позицію США.
Удари по НПЗ у Росії. Що не так з вимогою США до України
Як дізналося Financial Times від своїх інсайдерів, офіційний Вашингтон неодноразово озвучував попередження з цього приводу керівництву СБУ та ГУР.
Ба більше, одне з анонімних джерел журналістів запевняє, що “Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників”.
Цю ситуацію прокоментував Михайло Гончар.
Він також звертає увагу на те, що стратегічні нафтові резерви США дещо скоротилися, і гравці на ринку завжди грають у таких випадках на розгін ціни, щоб краще продати ресурс на заповнення резервів.
Що важливо розуміти, ціни на бензин на внутрішньому ринку у Штатах зросли (до речі незначно, кілька центів за галон — ред.) насамперед через те, що низка американських НПЗ стають на ремонти.
Претензії США до України є безпідставними
За словами Михайла Гончара, не можна ігнорувати той факт, що традиційно американські нафтові магнати — симпатики республіканців.
Окрім того, цілком можливо, що дехто з власників НПЗ буде достроково ставити їх на ремонт, щоб закрутити ціни вище і посприяти провалу команди Джо Байдена на виборах.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-