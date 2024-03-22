Чому насправді США просять Україну припинити атаки на НПЗ РФ — пояснення експерта

Згідно з даними видання Financial Times, нещодавно Штати закликали Україну більше не атакувати російські НПЗ, бо, мовляв, це може призвести до зростання світових цін на нафту. Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар жорстко розкритикував таку позицію США.

Удари по НПЗ у Росії. Що не так з вимогою США до України

Як дізналося Financial Times від своїх інсайдерів, офіційний Вашингтон неодноразово озвучував попередження з цього приводу керівництву СБУ та ГУР.

Ба більше, одне з анонімних джерел журналістів запевняє, що “Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників”.

Цю ситуацію прокоментував Михайло Гончар.

На нас намагаються перевести стрілки, щоб прикрити свою недолугість. А недолугість у тому, що американські вояки ніяк не можуть справитись з хуситами, які загнали нафтовий трафік з Перської затоки на довший і дорожчий маршрут в обхід Африки. Саудити, розчаровані третім президентством обамоподібних у Білому домі, надають перевагу грі спільно з росіянами на цінову ескалацію і знижують обсяги експорту нафти, що підштовхує ціни вгору. Михайло Гончар Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»

Він також звертає увагу на те, що стратегічні нафтові резерви США дещо скоротилися, і гравці на ринку завжди грають у таких випадках на розгін ціни, щоб краще продати ресурс на заповнення резервів.

Що важливо розуміти, ціни на бензин на внутрішньому ринку у Штатах зросли (до речі незначно, кілька центів за галон — ред.) насамперед через те, що низка американських НПЗ стають на ремонти.

Претензії США до України є безпідставними

За словами Михайла Гончара, не можна ігнорувати той факт, що традиційно американські нафтові магнати — симпатики республіканців.

Окрім того, цілком можливо, що дехто з власників НПЗ буде достроково ставити їх на ремонт, щоб закрутити ціни вище і посприяти провалу команди Джо Байдена на виборах.