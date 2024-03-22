Від своїх інсайдерів видання Financial Times дізналося, що американська влада попросила українські сили більше не атакувати російські НПЗ через вплив цих ударів на світову економіку.

У США невдоволені атаками України на НПЗ РФ

За словами анонімних джерел журналістів, "попередження з Вашингтона були адресовані СБУ та ГУР".

Офіційний Вашингтон, мовляв, схвильований тим, що продовження атак на російські НПЗ може серйозно підкосити енергетичну інфраструктуру, на яку спирається Захід".

Що важливо розуміти, насамперед мовиться про трубопровід "Каспійського Трубопровідного Консорціуму", через який здійснюються постачання казахстанської нафти.

У 2022 році російська влада вже ненадовго зупиняла його роботу.

Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри санкції Заходу. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.

Удари України по російських НПЗ. Що важливо знати

Протягом останніх кількох місяців Головне управління розвідки та Служба безпеки України почали активно завдавати ударів по нафтопереробним заводам у країні-агресорці Росії.

До прикладу, нещодавно найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності в результаті потужного удару українських дронів.

Як стверджує влада РФ, Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.