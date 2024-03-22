От своих инсайдеров издание Financial Times узнало, что американские власти попросили украинские силы больше не атаковать российские НПЗ из-за влияния этих ударов на мировую экономику.

В США недовольны атаками Украины на НПЗ РФ

По словам анонимных источников журналистов, "предупреждения из Вашингтона были адресованы СБУ и ГУР".

Официальный Вашингтон, дескать, взволнован тем, что продолжение атак на российские НПЗ может серьезно подкосить энергетическую инфраструктуру, на которую опирается Запад.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о трубопроводе "Каспийского Трубопроводного Консорциума", через который осуществляются поставки казахстанской нефти.

В 2022 году российские власти уже ненадолго останавливали его работу.

Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей, несмотря на санкции Запада. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15% до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо.

Удары Украины по российским НПЗ. Что важно знать

В последние несколько месяцев Главное управление разведки и Служба безопасности Украины начали активно наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в стране-агрессоре России.

К примеру, недавно крупнейший НПЗ "Роснефти" в Рязани потерял свои мощности в результате мощного удара украинских дронов.

Как утверждают власти РФ, нефтеперерабатывающий завод получил серьезные повреждения двух из четырех установок по первичной переработке нефти.