От своих инсайдеров издание Financial Times узнало, что американские власти попросили украинские силы больше не атаковать российские НПЗ из-за влияния этих ударов на мировую экономику.
В США недовольны атаками Украины на НПЗ РФ
По словам анонимных источников журналистов, "предупреждения из Вашингтона были адресованы СБУ и ГУР".
Официальный Вашингтон, дескать, взволнован тем, что продолжение атак на российские НПЗ может серьезно подкосить энергетическую инфраструктуру, на которую опирается Запад.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет о трубопроводе "Каспийского Трубопроводного Консорциума", через который осуществляются поставки казахстанской нефти.
В 2022 году российские власти уже ненадолго останавливали его работу.
Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей, несмотря на санкции Запада. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15% до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо.
Удары Украины по российским НПЗ. Что важно знать
В последние несколько месяцев Главное управление разведки и Служба безопасности Украины начали активно наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в стране-агрессоре России.
К примеру, недавно крупнейший НПЗ "Роснефти" в Рязани потерял свои мощности в результате мощного удара украинских дронов.
Как утверждают власти РФ, нефтеперерабатывающий завод получил серьезные повреждения двух из четырех установок по первичной переработке нефти.
Украинская разведка обращает внимание на то, что за последние два года полномасштабной войны РФ против Украины успешно удалось осуществить 12 атак на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы и как минимум 9 в этом году, а также несколько атак на терминалы, склады и хранилища.
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