Почему США просят Украину прекратить атаки на НПЗ РФ — объяснение эксперта

Согласно данным издания Financial Times, недавно Штаты призвали Украину больше не атаковать российские НПЗ, потому что это якобы может привести к росту мировых цен на нефть. Украинский эксперт по международным энергетическим отношениям, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар жестко раскритиковал такую позицию США.

Удары по НПЗ в России. Что не так с требованием США к Украине

Как узнало Financial Times от своих инсайдеров, официальный Вашингтон неоднократно озвучивал предупреждения на этот счет руководству СБУ и ГУР.

Более того, один из анонимных источников журналистов уверяет, что "Белый дом все больше разочарован дерзкими атаками украинских беспилотников".

Эту ситуацию прокомментировал Михаил Гончар.

На нас пытаются перевести стрелки, чтобы прикрыть свою бестолковость. А бестолковость заключается в том, что американские солдаты никак не могут справиться с хуситами, загнавшими нефтяной трафик из Персидского залива на более длинный и более дорогой маршрут в обход Африки. Саудиты, разочарованные третьим президентством обомоподобных в Белом доме, предпочитают игру совместно с россиянами на ценовую эскалацию и снижают объемы экспорта нефти, что подталкивает цены вверх. Михаил Гончар Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

Он также обращает внимание на то, что стратегические нефтяные резервы США несколько сократились, и игроки на рынке всегда играют в таких случаях на разгон цены, чтобы лучше продать ресурс на заполнение резервов.

Что важно понимать, цены на бензин на внутреннем рынке в Штатах выросли (кстати незначительно, несколько центов за галлон — ред.) в первую очередь из-за того, что ряд американских НПЗ стает на ремонты.

Претензии США к Украине безосновательны

По словам Михаила Гончара, нельзя игнорировать тот факт, что традиционно американские нефтяные магнаты — симпатики республиканцев.

Кроме того, вполне возможно, что некоторые владельцы НПЗ будут досрочно ставить их на ремонт, чтобы закрутить цены выше и поспособствовать провалу команды Джо Байдена на выборах.