Стефанишина отреагировала на призывы США к Украине не бить по НПЗ России

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения.

В Правительстве ответили на просьбу США к Украине не бить по НПЗ РФ

Как отметила вицепремьер Ольга Стефанишина на "Киевском Форуме безопасности", Украина понимает эти призывы, но отметила, что это законная цель для наших Вооруженных сил.

Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня. Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения. Ольга Стефанишина Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Стефанишина отметила, что украинская сторона ответила на такие призывы "достижением своих целей" и "очень успешными операциями", проведенными на территории России. В частности, она акцентировала на том, что есть "заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения".

Также министерша рассказала, что в первый месяц вторжения РФ она говорила со штаб-квартирой НАТО и сказали, что в стандартах Альянса — в первую очередь уничтожить инфраструктуру на территории РФ, которая дает возможность бомбардировать украинские города.

Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО, — сказала вицепремьер. Поделиться

Почему США призвали Украину прекратить удары по НПЗ в России

От своих инсайдеров издание Financial Times узнало, что американские власти попросили украинские силы больше не атаковать российские НПЗ.

Официальный Вашингтон, мол, взволнован тем, что продолжение атак на российские НПЗ может серьезно подкосить энергетическую инфраструктуру, на которую опирается Запад.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о трубопроводе "Каспийского Трубопроводного Консорциума", через который осуществляются поставки казахстанской нефти.

Эту ситуацию прокомментировал Михаил Гончар.

На нас пытаются перевести стрелки, чтобы прикрыть свою несуразность. А несуразность в том, что американские воины никак не могут справиться с хуситами, загнавшими нефтяной трафик из Персидского залива на более длинный и более дорогой маршрут в обход Африки. Саудиты, разочарованные третьим президентством обомоподобных в Белом доме, предпочитают игру совместно с россиянами на ценовую эскалацию и снижают объемы экспорта нефти, что подталкивает цены вверх, — отметил Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар Поделиться

По словам Михаила Гончара, нельзя игнорировать тот факт, что традиционно американские нефтяные магнаты — симпатики республиканцев.

Кроме того, вполне возможно, что некоторые владельцы НПЗ будут досрочно ставить их на ремонт, чтобы закрутить цены выше и поспособствовать провалу команды Джо Байдена на выборах.