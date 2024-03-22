Подоляк заперечив, що США закликали Україну припинити удари по НПЗ РФ

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, американська влада ніколи не просила Київ зупинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії.

Подоляк прокоментував скандальну інформацію західних ЗМІ

22 березня видання Financial Times опублікував статтю, в якій йшлося про те, що офіційний Вашингтон закликав українські сили більше не атакувати російські НПЗ через вплив цих ударів на світову економіку.

Михайло Подоляк наголосив, що це фіктивна інформація.

За його словами, ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни.

У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Паливо є базовим інструментом ведення війни. Україна буде руйнувати паливну інфраструктуру. Михайло Подоляк Радник глави ОПУ

Він також звернув увагу на те, що команда російського диктатора Володимира Путіна регулярно б’є по критичній інфраструктурі України з геноцидними намірами, тоді як Україна знищує інфраструктуру війни.

Удари України по російських НПЗ. Що важливо знати

ГУР та СБУ почали активно атакувати нафтопереробні заводи РФ протягом останніх декількох місяців.

Нещодавно стало відомо, що найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності в результаті потужного удару українських дронів.

Окрім того, наголошується, що він отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.