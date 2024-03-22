Подоляк заперечив, що США закликали Україну припинити удари по НПЗ РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Подоляк заперечив, що США закликали Україну припинити удари по НПЗ РФ

Подоляк
Джерело:  online.ua

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, американська влада ніколи не просила Київ зупинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії.

Подоляк прокоментував скандальну інформацію західних ЗМІ

22 березня видання Financial Times опублікував статтю, в якій йшлося про те, що офіційний Вашингтон закликав українські сили більше не атакувати російські НПЗ через вплив цих ударів на світову економіку.

Михайло Подоляк наголосив, що це фіктивна інформація.

За його словами, ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни.

У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Паливо є базовим інструментом ведення війни. Україна буде руйнувати паливну інфраструктуру.

Михайло Подоляк

Михайло Подоляк

Радник глави ОПУ

Він також звернув увагу на те, що команда російського диктатора Володимира Путіна регулярно б’є по критичній інфраструктурі України з геноцидними намірами, тоді як Україна знищує інфраструктуру війни.

Удари України по російських НПЗ. Що важливо знати

ГУР та СБУ почали активно атакувати нафтопереробні заводи РФ протягом останніх декількох місяців.

Нещодавно стало відомо, що найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності в результаті потужного удару українських дронів.

Окрім того, наголошується, що він отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.

Лише за останні два роки повномасштабної війни РФ проти України успішно вдалося здійснити 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум 9 цього року, а також кілька атак на термінали, склади і сховища.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США закликали Україну припинити удари по НПЗ у Росії. FT назвало причину
НПЗ у Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чому насправді США просять Україну припинити атаки на НПЗ РФ — пояснення експерта
НПЗ у Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Стефанішина відреагувала на заклики США до України не бити по НПЗ Росії
нпз

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?