Подоляк возразил, что США призвали Украину прекратить удары по НПЗ РФ

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, американские власти никогда не просили Киев остановить атаки на нефтяную инфраструктуру России.

Подоляк прокомментировал скандальную информацию западных СМИ

22 марта издание Financial Times опубликовало статью, в которой речь шла о том, что официальный Вашингтон призвал украинские силы больше не атаковать российские НПЗ из-за влияния этих ударов на мировую экономику.

Михаил Подоляк подчеркнул, что это фиктивная информация.

По его словам, после двух лет полномасштабной войны никто не будет диктовать Украине условия ведения этой войны.

В рамках международного права Украина может уничтожать российские инструменты ведения войны. Топливо является базовым инвентарем ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру. Михаил Подоляк Советник главы ОПУ

Он также обратил внимание на то, что команда российского диктатора Владимира Путина регулярно бьет по критической инфраструктуре Украины с геноцидными намерениями, тогда как Украина уничтожает инфраструктуру войны.

Удары Украины по российским НПЗ. Что важно знать

ГУР и СБУ начали активно атаковать нефтеперерабатывающие заводы РФ последние несколько месяцев.

Недавно стало известно, что крупнейший НПЗ "Роснефти" в Рязани потерял свои мощности в результате нового удара украинских дронов.

Кроме того, сообщалось, что он получил серьезные повреждения двух из четырех установок по первичной переработке нефти.