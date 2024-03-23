Сможет ли РФ защитить свои НПЗ от Украины — данные британской разведки

Россия вряд ли сможет оградить все свои нефтеперерабатывающие заводы от атак украинских дронов.
Сможет ли РФ защитить свои НПЗ от Украины
По оценке Минобороны Британии, удары по объектам вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ. За последнее время Украина атаковала 12 российских нефтеперерабатывающих заводов с помощью беспилотников. В частности, 15-15 марта были нанесены удары сразу по трем крупным НПЗ в Самарской области.
Эти удары наносят финансовые потери для России и влияют на внутренний рынок топлива. Капитальный ремонт на объектах может занять определенное время, которое затянется из-за антироссийских санкций.
Что известно об ударах по российским НПЗ
Как сообщал УНИАН, с начала года Украина нанесла удары по 13 нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По информации The Insider, на этом Украина не остановится и продолжит избивать по российским НПЗ и дальше.
На днях Financial Times писал, что США якобы призвали Украину к этим атакам, поскольку они могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.
Вице-премьер Ольга Стефанишина на Киевском Форуме безопасности прокомментировала эту информацию. Она отметила, что соответствующие цели на территории РФ абсолютно законны с военной точки зрения. Кроме того, удары по инфраструктуре этого типа соответствуют стандартам НАТО.
Командующий силами США в Европе в 2014-2017 году Бен Ходжес отмечает, что Украина должна игнорировать советы по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре.
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