Сможет ли РФ защитить свои НПЗ от Украины — данные британской разведки

Россия вряд ли сможет оградить все свои нефтеперерабатывающие заводы от атак украинских дронов.

Сможет ли РФ защитить свои НПЗ от Украины

По оценке Минобороны Британии, удары по объектам вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ. За последнее время Украина атаковала 12 российских нефтеперерабатывающих заводов с помощью беспилотников. В частности, 15-15 марта были нанесены удары сразу по трем крупным НПЗ в Самарской области.

Некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает зону действия атак украинских БПЛА, — отмечает британская разведка, которую цитирует Минобороны. Поделиться

Эти удары наносят финансовые потери для России и влияют на внутренний рынок топлива. Капитальный ремонт на объектах может занять определенное время, которое затянется из-за антироссийских санкций.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2024.



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По словам чиновника Минэнергоугля РФ, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО "Панцирь". Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли Россия сможет защитить все уязвимые объекты, — заключает разведка. Поделиться

Что известно об ударах по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, с начала года Украина нанесла удары по 13 нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По информации The Insider, на этом Украина не остановится и продолжит избивать по российским НПЗ и дальше.

На днях Financial Times писал, что США якобы призвали Украину к этим атакам, поскольку они могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Вице-премьер Ольга Стефанишина на Киевском Форуме безопасности прокомментировала эту информацию. Она отметила, что соответствующие цели на территории РФ абсолютно законны с военной точки зрения. Кроме того, удары по инфраструктуре этого типа соответствуют стандартам НАТО.

Командующий силами США в Европе в 2014-2017 году Бен Ходжес отмечает, что Украина должна игнорировать советы по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре.