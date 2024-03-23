Пожар на НПЗ в Самарской области. Первые подробности и видео

Как сообщают российские оппозиционные телеграммы-каналы, ночью 23 марта на НПЗ в Самарской области РФ раздался мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

В России горит еще один НПЗ. Что об этом известно

По словам местных жителей, они слышали взрыв на Куйбышевском НПЗ.

Кроме того, после этого начался пожар, который не могут потушить.

По предварительным данным, вражеский объект был атакован беспилотником.

Представители ни российских, ни украинских властей пока это событие не комментируют.

Что важно понимать, завод является одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей.

США не просили Украину остановить атаки на российские НПЗ

22 марта издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорилось, что официальный Вашингтон якобы просил Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре,

В США, мол, обеспокоены тем, что это может спровоцировать стремительный рост цен на энергоресурсы и еще большую эскалацию на фронте.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения.

Она также обратила внимание на то, что в этом случае Украина действует по стандартам НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что американские власти просили Киев прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России.

По его словам, никто не диктует нашей стране, как ей нужно вести войну с агрессором.