Пожежа на НПЗ у Самарській області РФ. Перші подробиці та відео

Як повідомляють російські опозиційні Телеграм-канали, вночі 23 березня на НПЗ у Самарській області РФ пролунав потужний вибух та спалахнула масштабна пожежа.

У Росії горить ще один НПЗ. Що про це відомо

За словами місцевих мешканців, вони чули вибух на Куйбишевському НПЗ.

Окрім того, після цього почалася пожежа, яку досі не можуть загасити.

За попередніми даними, ворожий об’єкт був атакований безпілотником.

Представники ані російської, ані української влади поки цю подію не коментують.

Що важливо розуміти, цей завод є одним із основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів.

США не просили Україну зупинити атаки на російські НПЗ

22 березня видання Financial Times опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що офіційний Вашингтон нібито просив Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі,

У США, мовляв, схвильовані тим, що це може спровокувати стрімкий ріст цін на енергоресурси та ще більшу ескалацію на фронті.

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду.

Вона також звернула увагу на те, що у цьому випадку, Україна діє за стандартами НАТО.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив інформацію про те, що американська влада просила Київ припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії.

За його словами, ніхто не диктує нашій країні, як їй потрібно вести війну з агресором.