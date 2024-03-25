Атаки українських дронів на НПЗ Росії зменшили видобуток і переробку нафти — Малюк

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи у Російській Федерації на 12% зменшили видобуток і переробку нафти.

Українські дрони продовжать знищувати еконмоіку Росії

Українські далекобійні дрони здійснили ряд владих операцій на териорії РФ.

Про це повідомив глава Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу ICTV у рамках телемарафону «Єдині новини».

Відносно атак на НПЗ. Так, дійсно, відбулося ряд вдалих реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету. І левова частина їх військового бюджету. Василь Малюк Глава СБУ

Очільник СБУ додав, що успішні операції за допомогою дальнобійних дронів направлені на мінімізацію валютних надходжень до держбюджету Росії.

Зі зрозумілих причин я не буду зупинятися на деталях технічних характеристик їх назв. Ми уже на 12% «мінуснули» і видобуток, і переробку. І взагалі з 1 березня навіть їх прем’єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати.

Він зауважив, що разом з СБУ удари по російським НПЗ завдає Головне управління розвідки Міноборони і Сил спеціальних операцій.

На запитання, чи палатимуть і далі російські НПЗ, Малюк відповів:

Звичайно, хай очікують на чергову бавовну. Поширити

Зупинка роботи Куйбишевського НПЗ у Самарі

Унаслідок атаки дронів 23 березня призупинив роботу Куйбишевський НПЗ у Самарі в РФ.

Російський ресурс ASTRA з посиланням на свої джерела пише, що Куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки БПЛА 23 березня.

За даними ASTRA, внаслідок атаки на НПЗ у Самарі пошкоджена установка АВТ -4, виробничий цикл заводу було зупинено.

За останні три тижні це вже 12 атака на НПЗ в РФ.

Українські військові не коментували цю інформацію.