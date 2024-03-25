Атаки українських дронів на НПЗ Росії зменшили видобуток і переробку нафти — Малюк

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи у Російській Федерації на 12% зменшили видобуток і переробку нафти.
Українські дрони продовжать знищувати еконмоіку Росії
Українські далекобійні дрони здійснили ряд владих операцій на териорії РФ.
Про це повідомив глава Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу ICTV у рамках телемарафону «Єдині новини».
Очільник СБУ додав, що успішні операції за допомогою дальнобійних дронів направлені на мінімізацію валютних надходжень до держбюджету Росії.
Зі зрозумілих причин я не буду зупинятися на деталях технічних характеристик їх назв. Ми уже на 12% «мінуснули» і видобуток, і переробку. І взагалі з 1 березня навіть їх прем’єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати.
Він зауважив, що разом з СБУ удари по російським НПЗ завдає Головне управління розвідки Міноборони і Сил спеціальних операцій.
На запитання, чи палатимуть і далі російські НПЗ, Малюк відповів:
Зупинка роботи Куйбишевського НПЗ у Самарі
Унаслідок атаки дронів 23 березня призупинив роботу Куйбишевський НПЗ у Самарі в РФ.
Російський ресурс ASTRA з посиланням на свої джерела пише, що Куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки БПЛА 23 березня.
За даними ASTRA, внаслідок атаки на НПЗ у Самарі пошкоджена установка АВТ -4, виробничий цикл заводу було зупинено.
За останні три тижні це вже 12 атака на НПЗ в РФ.
Українські військові не коментували цю інформацію.
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