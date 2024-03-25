Атаки украинских дронов на НПЗ России уменьшили добычу и переработку нефти — Малюк

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Российской Федерации на 12% снизили добычу и переработку нефти.
Украинские дроны продолжат уничтожать экономику России
Украинские дальнобойные дроны совершили ряд успешных операций на территории РФ.
Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью телеканалу ICTV в рамках телемарафона "Единые новости".
Глава СБУ добавил, что успешные операции с помощью дальнобойных дронов направлены на минимизацию валютных поступлений в госбюджет России.
По понятным причинам я не стану останавливаться на деталях технических характеристик их названий. Мы уже на 12% минулись и добыча, и переработку. И вообще, с 1 марта даже их премьер Мишустин заявил, что они официально полностью остановили экспорт бензина. Мы продолжаем работать, а страна-бензоколонка продолжает палаты.
Он отметил, что вместе с СБУ удары по российским НПЗ наносит Главное управление разведки Минобороны и Сил специальных операций.
На вопрос, будут ли гореть и дальше российские НПЗ, Малюк ответил:
Остановка работы Куйбышевского НПЗ в Самаре
В результате атаки дронов 23 марта приостановил работу Куйбышевский НПЗ в Самаре в РФ.
Российский ресурс ASTRA со ссылкой на свои источники пишет, что Куйбышевский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА 23 марта.
По данным ASTRA, в результате атаки на НПЗ в Самаре повреждена установка АВТ -4, производственный цикл завода был остановлен.
За последние три недели это уже 12-я атака на НПЗ в РФ.
Украинские военные не комментировали эту информацию.
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