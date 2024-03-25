Атаки украинских дронов на НПЗ России уменьшили добычу и переработку нефти — Малюк

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Российской Федерации на 12% снизили добычу и переработку нефти.

Украинские дроны продолжат уничтожать экономику России

Украинские дальнобойные дроны совершили ряд успешных операций на территории РФ.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью телеканалу ICTV в рамках телемарафона "Единые новости".

Относительно атак на НПЗ. Да, действительно, состоялся ряд удачных реализаций по территории врага. Хочу подчеркнуть, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет. Это практически треть их бюджета. И львиная часть их военного бюджета. Василий Малюк Глава СБУ

Глава СБУ добавил, что успешные операции с помощью дальнобойных дронов направлены на минимизацию валютных поступлений в госбюджет России.

По понятным причинам я не стану останавливаться на деталях технических характеристик их названий. Мы уже на 12% минулись и добыча, и переработку. И вообще, с 1 марта даже их премьер Мишустин заявил, что они официально полностью остановили экспорт бензина. Мы продолжаем работать, а страна-бензоколонка продолжает палаты.

Он отметил, что вместе с СБУ удары по российским НПЗ наносит Главное управление разведки Минобороны и Сил специальных операций.

На вопрос, будут ли гореть и дальше российские НПЗ, Малюк ответил:

Конечно, пусть ожидают очередную бавовну. Поделиться

Остановка работы Куйбышевского НПЗ в Самаре

В результате атаки дронов 23 марта приостановил работу Куйбышевский НПЗ в Самаре в РФ.

Российский ресурс ASTRA со ссылкой на свои источники пишет, что Куйбышевский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА 23 марта.

По данным ASTRA, в результате атаки на НПЗ в Самаре повреждена установка АВТ -4, производственный цикл завода был остановлен.

За последние три недели это уже 12-я атака на НПЗ в РФ.

Украинские военные не комментировали эту информацию.