В ГУР выступили с заявлением об атаке дронов по НПЗ в Самарской области

В Самарской области РФ в ночь на субботу, 23 марта, вспыхнул пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

Что известно об ударах по НПЗ в Самарской области

В России атаковали два нефтеперерабатывающих завода. Пропагандистские СМИ РФ заявили о падении беспилотника.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал происходящее в РФ. По данным украинской разведки, там "произошел инцидент".

Мы можем только констатировать, что инцидент там был. В частности, этот объект используется в военных целях, — сказал Юсов. Поделиться

Пожар на НПЗ в Самарской области

Как сообщают российские оппозиционные телеграммы-каналы, ночью 23 марта на НПЗ в Самарской области РФ раздался мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

По словам местных жителей, они слышали взрыв на Куйбышевском НПЗ.

Кроме того, после этого начался пожар, который до сих пор не могут потушить.

По предварительным данным, вражеский объект был атакован беспилотником.

Представители ни российских, ни украинских властей пока это событие не комментируют.