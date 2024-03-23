У ГУР виступили із заявою щодо атаки дронів по НПЗ у Самарській області

У Самарській області РФ у ніч проти суботи, 23 березня, спалахнула пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі.

Що відомо про удари по НПЗ у Самарській області

В Росії атакували два нафтопереробні заводи. Пропагандистські ЗМІ РФ заявили про падіння безпілотника.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував події в РФ. За даними української розвідки, там "стався інцидент".

Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був. Зокрема, цей об'єкт використовується у військових цілях, — сказав Юсов. Поширити

Пожежа на НПЗ у Самарській області РФ

Як повідомляють російські опозиційні Телеграм-канали, вночі 23 березня на НПЗ у Самарській області РФ пролунав потужний вибух та спалахнула масштабна пожежа.

За словами місцевих мешканців, вони чули вибух на Куйбишевському НПЗ.

Окрім того, після цього почалася пожежа, яку досі не можуть загасити.

За попередніми даними, ворожий об’єкт був атакований безпілотником.

Представники ані російської, ані української влади поки цю подію не коментують.