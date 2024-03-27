Журналісти американського видання The Hill називають помилковою та абсурдною позицію адміністрації президента США Джо Байдена щодо заклику до України не атакувати НПЗ на території РФ.
Чому заклик Білого дому до України щодо атак по НПЗ РФ є абсурдним
Автори матеріалу називають жахливою позицію Білого дому, яка ставить вартість бензину вище за суверенітет і людські життя в Україні.
Журналісти присоромили Байдена за позицію по Україні
При цьому у матеріалі видання зазначається, що представники адміністрації Байдена не виступали із засудженням недавніх масованих ракетних атак армії РФ по цивільних об’єктах та стратегічних енергооб’єктах в Україні.
І Байден, як і раніше, продовжує утримувати найважливішу зброю і боєприпаси, необхідні Україні для боротьби та перемоги у війні.
Журналісти підкреслюють, що кремлівський диктатор Володимир Путін не має намірів припиняти розв’язану злочинну війну проти України.
У той же час США та НАТО демонструють нездатність забезпечити Україну всім необхідним.
Для України зараз стоїть вибір: перемогти або загинути, і через виснаження боєприпасів для ближнього бою ЗСУ змушені завдавати ударів по стратегічних цілях, щоб послабити Росію.
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