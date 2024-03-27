Журналісти американського видання The Hill називають помилковою та абсурдною позицію адміністрації президента США Джо Байдена щодо заклику до України не атакувати НПЗ на території РФ.

Чому заклик Білого дому до України щодо атак по НПЗ РФ є абсурдним

Під час Другої світової війни союзники почали бомбардувати нафтопереробні заводи нацистської Німеччини в 1942 році і продовжували робити це з колишньою силою до кінця війни в травні 1945 року. Це було ключем до перемоги у війні, оскільки таким чином було порушено здатність німців заправляти паливом танки, винищувачі, бомбардувальники, бронетехніку і вантажівки постачання. Щоб виграти війну, Україна повинна також знизити здатність Кремля постачати війська боєприпасами і зброєю на лінії фронту на Донбасі та Кримському півострові, — зазначається у матеріалі. Поширити

Автори матеріалу називають жахливою позицію Білого дому, яка ставить вартість бензину вище за суверенітет і людські життя в Україні.

Успіх Байдена на виборах у листопаді не можна вважати важливішим, ніж порятунок життів українців, — підкреслюють журналісти видання. Поширити

Журналісти присоромили Байдена за позицію по Україні

При цьому у матеріалі видання зазначається, що представники адміністрації Байдена не виступали із засудженням недавніх масованих ракетних атак армії РФ по цивільних об’єктах та стратегічних енергооб’єктах в Україні.

І Байден, як і раніше, продовжує утримувати найважливішу зброю і боєприпаси, необхідні Україні для боротьби та перемоги у війні.

Зеленський чинить опір тим, що в нього є, — дронами. І він б'є Росію по хворому місцю, по гаманцю. Він атакує глобальні засоби Кремля для фінансування путінської війни, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Журналісти підкреслюють, що кремлівський диктатор Володимир Путін не має намірів припиняти розв’язану злочинну війну проти України.

У той же час США та НАТО демонструють нездатність забезпечити Україну всім необхідним.

Плану перемоги над Росією досі немає. Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 20-ту конференцію Контактної групи з оборони України в Рамштайні заявою: "Сполучені Штати і ця коаліція не дозволять Україні зазнати невдачі". Але це станеться, якщо не нададуть зброю, необхідну для розгрому і насильницького вигнання російських військових з України. Оборонне озброєння не впорається з цим завданням, — попереджають автори матеріалу. Поширити

Для України зараз стоїть вибір: перемогти або загинути, і через виснаження боєприпасів для ближнього бою ЗСУ змушені завдавати ударів по стратегічних цілях, щоб послабити Росію.