У Держдепі США зробили нову заяву щодо атак Україною російських НПЗ

Держдеп США заявив, що не змінив позицію щодо українських ударів по російських НПЗ і не заохочує подібні атаки.

У Держдепі озвучили позицію щодо атаки українських дронів по російських НПЗ

Як заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, позиція Сполучених Штатів Америки щодо українських атак по території Росії не змінювалася.

Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території. Метью Міллер Речник Держдепартаменту США

Міллер не став відповідати на питання, чи зв'язувалася американська сторона з Києвом після нещодавнього удару по російському нафтопереробному заводу в Самарській області.

Він додав, що позиція Штатів відображає їхню "тривалу політику" і це "чітко донесли" до України.

США нібито закликали Україну припинити удари по російських НПЗ

22 березня видання Financial Times опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що офіційний Вашингтон нібито просив Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі,

У США, мовляв, схвильовані тим, що це може спровокувати стрімкий ріст цін на енергоресурси та ще більшу ескалацію на фронті.

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду.

Вона також звернула увагу на те, що у цьому випадку, Україна діє за стандартами НАТО.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив інформацію про те, що американська влада просила Київ припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії.

За його словами, ніхто не диктує нашій країні, як їй потрібно вести війну з агресором.