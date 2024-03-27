В Госдепе США сделали новое заявление об атаках Украины российских НПЗ

Госдеп США заявил, что не изменил позицию по украинским ударам по российским НПЗ и не поощряет подобные атаки.

В Госдепе озвучили позицию по атаке украинских дронов по российским НПЗ

Как заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, позиция Соединенных Штатов Америки относительно украинских атак по территории России не изменялась.

Наша позиция с начала этой войны всегда была такой, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории. Мэтью Миллер Представитель Госдепартамента США

Миллер не стал отвечать на вопрос, связывалась ли американская сторона с Киевом после недавнего удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.

Он добавил, что позиция Штатов отражает их "длительную политику" и это "четко донесли" до Украины.

США якобы призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ

22 марта издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорилось, что официальный Вашингтон якобы просил Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре,

В США, мол, обеспокоены тем, что это может спровоцировать стремительный рост цен на энергоресурсы и еще большую эскалацию на фронте.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения.

Она также обратила внимание на то, что в этом случае Украина действует по стандартам НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что американские власти просили Киев прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России.

По его словам, никто не диктует нашей стране, как ей нужно вести войну с агрессором.