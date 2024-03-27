Журналисты американского издания The Hill называют ложной и абсурдной позицию администрации президента США Джо Байдена о призыве к Украине не атаковать НПЗ на территории РФ.
Почему призыв Белого дома к Украине относительно атак по НПЗ РФ абсурден
Авторы материала называют ужасающей позицию Белого дома, которая ставит стоимость бензина выше суверенитета и человеческих жизней в Украине.
Журналисты пристыдили Байдена за позицию по Украине
При этом в материале издания отмечается, что представители администрации Байдена не выступали с осуждением недавних массированных ракетных атак армии РФ по гражданским объектам и стратегическим энергообъектам в Украине.
И Байден по-прежнему продолжает удерживать самое важное оружие и боеприпасы, необходимые Украине для борьбы и победы в войне.
Журналисты подчеркивают, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать развязную преступную войну против Украины.
В то же время, США и НАТО демонстрируют неспособность обеспечить Украину всем необходимым.
Для Украины сейчас стоит выбор: победить или погибнуть, и из-за истощения боеприпасов для ближнего боя ВСУ вынуждены наносить удары по стратегическим целям, чтобы ослабить Россию.
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