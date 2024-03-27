Журналисты американского издания The Hill называют ложной и абсурдной позицию администрации президента США Джо Байдена о призыве к Украине не атаковать НПЗ на территории РФ.

Почему призыв Белого дома к Украине относительно атак по НПЗ РФ абсурден

В годы Второй мировой войны союзники начали бомбардировать нефтеперерабатывающие заводы нацистской Германии в 1942 году и продолжали делать это с прежней силой до конца войны в мае 1945 года. Это было ключом к победе в войне, поскольку таким образом была нарушена способность немцев заправлять топливом танки, истребители, бомбардировщики, бронетехнику и грузовики снабжения. Чтобы выиграть войну, Украина должна также снизить способность Кремля снабжать войска боеприпасами и оружием на линии фронта на Донбассе и Крымском полуострове, — отмечается в материале. Поделиться

Авторы материала называют ужасающей позицию Белого дома, которая ставит стоимость бензина выше суверенитета и человеческих жизней в Украине.

Успех Байдена на выборах в ноябре нельзя считать важнее спасения жизней украинцев, — подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Журналисты пристыдили Байдена за позицию по Украине

При этом в материале издания отмечается, что представители администрации Байдена не выступали с осуждением недавних массированных ракетных атак армии РФ по гражданским объектам и стратегическим энергообъектам в Украине.

И Байден по-прежнему продолжает удерживать самое важное оружие и боеприпасы, необходимые Украине для борьбы и победы в войне.

Зеленский сопротивляется тем, что у него есть, — дронами. И он бьет Россию по больному месту, по кошельку. Он атакует глобальные средства Кремля для финансирования путинской войны, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Журналисты подчеркивают, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать развязную преступную войну против Украины.

В то же время, США и НАТО демонстрируют неспособность обеспечить Украину всем необходимым.

Плана победы над Россией до сих пор нет. Министр обороны США Ллойд Остин открыл 20-ю конференцию Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне заявлением: "Соединенные Штаты и эта коалиция не позволят Украине потерпеть неудачу". Но это произойдет, если не предоставят оружие, необходимое для разгрома и насильственного изгнания российских военных из Украины. Оборонное вооружение не справится с этой задачей, предупреждают авторы материала. Поделиться

Для Украины сейчас стоит выбор: победить или погибнуть, и из-за истощения боеприпасов для ближнего боя ВСУ вынуждены наносить удары по стратегическим целям, чтобы ослабить Россию.