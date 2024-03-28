Куйбышевский НПЗ России полностью остановил работу после атак украинских дронов — Reuters
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Проиcшествия
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Куйбышевский НПЗ России полностью остановил работу после атак украинских дронов — Reuters

нпз
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Источник:  Reuters

Российский Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил производство из-за проблем, вызванных атакой украинского беспилотника.

Остановка работы Куйбышевского НПЗ в Самаре

Как сообщает издание со ссылкой на источники, НПЗ "Роснефти" остановил одну из установок первичной переработки - CDU-5, тем самым оставшись половины своей мощности.

Однако хотя CDU-4 не пострадал от атаки, он имеет техническую связь с поврежденным CDU-5 и без него работать не смог.

Отмечается, что это еще больше усугубит трудности российского нефтеперерабатывающего сектора. Необходимость экстренного ремонта после многочисленных атак дронов усложнила поставки.

По подсчетам агентства, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России были остановлены атаками дронов. Россия в этом месяце была вынуждена увеличить импорт бензина из соседней Беларуси, чтобы решить проблему возможной нехватки топлива.

Кроме того, было запрещено экспортировать бензин в течение шести месяцев с 1 марта. Таким образом россияне пытаются предотвратить рост внутренних цен на топливо.

В то же время издание отмечает, что трудности российских НПЗ несколько облегчились, поскольку возобновилась работа на одном из агрегатов Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который намного больше Куйбышевского НПЗ.

Что известно об атаках Украины по российским НПЗ

Что важно понимать, за последние три недели было совершено как минимум 14 атак на вражеские НПЗ:

  • 17 марта - нефтезавод в Славянске-на-Кубани,

  • 16 марта - Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области,

  • 15 марта - Белгородский НПЗ,

  • 14 марта - НПЗ в Рязани,

  • 13 марта – НПЗ в Ленинградской области и завод нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области,

  • 12 марта – нефтебаза «Лукойла в нижегородском Кстове.

На днях Financial Times писал, что США якобы призвали Украину к этим атакам, поскольку они могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Вице-премьер Ольга Стефанишина на Киевском Форуме безопасности прокомментировала эту информацию. Она отметила, что соответствующие цели на территории РФ абсолютно законны с военной точки зрения. Кроме того, удары по инфраструктуре этого типа соответствуют стандартам НАТО.

Командующий силами США в Европе в 2014-2017 году Бен Ходжес отмечает, что Украина должна игнорировать советы по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре.

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