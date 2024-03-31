РФ не здатна захистити свої НПЗ від атак українських дронів через нестачу ППО — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ не здатна захистити свої НПЗ від атак українських дронів через нестачу ППО — АТЕШ

ппо
Джерело:  АТЕШ

Нещодавні успішні атаки українськими дронами по НПЗ показують нездатність Збройних Сил РФ протистояти цим загрозам.

Партизани фіксують нездатність Росії захистити свої НПЗ

Як зазначає АТЕШ, українські дрони дальньої дії продемонстрували свою ефективність та перевагу під час атак з НПЗ на території Росії.

Вони змогли довести безпорадність протиповітряної оборони Росії та беззахисність міст перед можливими подальшими атаками, — зауважили партизани.

Окрім цього агент з підрозділу протиповітряної оборони надав інформацію про великі складнощі з прикриттям міст у Росії системами С-300/С-400. Це повʼязано з тим, що майже всі ці системи задіяні у війні проти України.

Виходячи з цієї інформації, ми можемо припустити, що такі проблеми можуть мати місце і в інших містах, — підсумував АТЕШ.

РФ хоче захистити свої НПЗ від атак українських дронів системами РЕБ

Як зазначає АТЕШ, для НПЗ закуповують системи радіоелектронної боротьби проти українських безпілотників дальньої дії.

Основний вибір припав на мобільні комплекси типу "Шпак". Ці системи РЕБ активно застосовуються армією Росії у війні проти України.

Карта уражених та поки що існуючих російських НПЗ (фото — t.me/operativnoZSU)

Як відомо системи РЕБ неспроможні перехоплювати всі типи безпілотників. Є інформація, що деякі заводи вже мали такі системи на момент атак, але вони їм не допомогли. Передбачається, що українські дрони використовують передові технології, що робить їх складнішими для виявлення та перехоплення — зазначають партизани.

Окрім придбання нових систем РЕБ на підприємствах зміцнюються резервуари мішками з піском. Також застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення.

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