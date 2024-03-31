РФ не здатна захистити свої НПЗ від атак українських дронів через нестачу ППО — АТЕШ

Нещодавні успішні атаки українськими дронами по НПЗ показують нездатність Збройних Сил РФ протистояти цим загрозам.
Партизани фіксують нездатність Росії захистити свої НПЗ
Як зазначає АТЕШ, українські дрони дальньої дії продемонстрували свою ефективність та перевагу під час атак з НПЗ на території Росії.
Окрім цього агент з підрозділу протиповітряної оборони надав інформацію про великі складнощі з прикриттям міст у Росії системами С-300/С-400. Це повʼязано з тим, що майже всі ці системи задіяні у війні проти України.
РФ хоче захистити свої НПЗ від атак українських дронів системами РЕБ
Як зазначає АТЕШ, для НПЗ закуповують системи радіоелектронної боротьби проти українських безпілотників дальньої дії.
Основний вибір припав на мобільні комплекси типу "Шпак". Ці системи РЕБ активно застосовуються армією Росії у війні проти України.
Окрім придбання нових систем РЕБ на підприємствах зміцнюються резервуари мішками з піском. Також застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення.
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