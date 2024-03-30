Росія хоче захистити свої НПЗ від атак українських дронів системами РЕБ — АТЕШ

Росія стала активно закуповувати системи РЕБ для НПЗ проти атак українських дронів.

Як Кремль намагається посилити захист НПЗ від атак українських дронів

Як зазначає АТЕШ, для НПЗ закуповують системи радіоелектронної боротьби проти українських безпілотників дальньої дії.

Основний вибір припав на мобільні комплекси типу "Шпак". Ці системи РЕБ активно застосовуються армією Росії у війні проти України.

Як відомо системи РЕБ неспроможні перехоплювати всі типи безпілотників. Є інформація, що деякі заводи вже мали такі системи на момент атак, але вони їм не допомогли. Передбачається, що українські дрони використовують передові технології, що робить їх складнішими для виявлення та перехоплення — зазначают партизани. Поширити

Окрім придбання нових систем РЕБ на підприємствах зміцнюються резервуари мішками з піском. Також застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення.

Що відомо про атаки України по російських НПЗ

Що важливо розуміти, протягом останніх трьох тижнів було здійснено як мінімум 14 атак на ворожі НПЗ:

17 березня — нафтозавод у Слов'янську-на-Кубані,

16 березня — Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області,

15 березня — Білгородський НПЗ,

14 березня — НПЗ у Рязані,

13 березня — НПЗ в Ленінградській області та завод нафтопродуктів у Новошахтинську Ростовській області,

12 березня — нафтобаза «Лукойла у нижегородському Кстові.

Карта уражених та поки що існуючих російських НПЗ (фото — t.me/operativnoZSU)

За підрахунками експертів, близько 14% нафтопереробних потужностей Росії було зупинено атаками дронів. Росія цього місяця була змушена збільшити імпорт бензину із сусідньої Білорусі, щоб вирішити проблему можливого браку палива.

Днями Financial Times писав, що США нібито закликали Україну ці атаки, оскільки вони можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

Віце-прем'єр Ольга Стефанішина зазначила, що відповідні цілі на території РФ є абсолютно законними з військової точки зору. Крім того, удари по інфраструктурі цього типу відповідають стандартам НАТО.

Командувач сил США у Європі у 2014-2017 році Бен Ходжес наголошує, що Україна має ігнорувати поради щодо припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі.