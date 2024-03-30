Россия хочет защитить свои НПЗ от атак украинских дронов системами РЕБ — АТЕШ

Как Кремль пытается усилить защиту НПЗ от атак украинских дронов

Как отмечает АТЕШ, для НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы с украинскими беспилотниками дальнего действия.

Основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Скворец". Эти системы РЭБ активно применяются армией России в войне против Украины.

Как известно, системы РЭБ не могут перехватывать все типы беспилотников. Есть информация, что некоторые заводы уже имели такие системы к моменту атак, но они им не помогли. Предполагается, что украинские дроны используют передовые технологии, что делает их более сложными для обнаружения и перехвата — отмечают партизаны. Поделиться

Помимо приобретения новых систем РЭС на предприятиях укрепляются резервуары мешками с песком. Также используются маскировочные сети, а в ночное время суток отключается освещение.

Что известно об атаках Украины по российским НПЗ

Что важно понимать, за последние три недели было совершено как минимум 14 атак на вражеские НПЗ:

17 марта — нефтезавод в Славянске-на-Кубани,

16 марта — Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области,

15 марта — Белгородский НПЗ,

14 марта — НПЗ в Рязани,

13 марта — НПЗ в Ленинградской области и завод нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области,

12 марта — нефтебаза «Лукойла в нижегородском Кстове.

Карта пораженных и существующих российских НПЗ (фото — t.me/operativnoZSU)

По подсчетам экспертов, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России были остановлены атаками дронов. Россия в этом месяце была вынуждена увеличить импорт бензина из соседней Беларуси, чтобы решить проблему возможной нехватки топлива.

На днях Financial Times писал, что США якобы призвали Украину к этим атакам, поскольку они могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что соответствующие цели на территории РФ абсолютно законны с военной точки зрения. Кроме того, удары по инфраструктуре этого типа соответствуют стандартам НАТО.

Командующий силами США в Европе в 2014-2017 году Бен Ходжес отмечает, что Украина должна игнорировать советы по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре.