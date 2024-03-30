Россия хочет защитить свои НПЗ от атак украинских дронов системами РЕБ — АТЕШ

Россия стала активно закупать системы РЭБ для НПЗ против атак украинских дронов.
Как Кремль пытается усилить защиту НПЗ от атак украинских дронов
Как отмечает АТЕШ, для НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы с украинскими беспилотниками дальнего действия.
Основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Скворец". Эти системы РЭБ активно применяются армией России в войне против Украины.
Помимо приобретения новых систем РЭС на предприятиях укрепляются резервуары мешками с песком. Также используются маскировочные сети, а в ночное время суток отключается освещение.
Что известно об атаках Украины по российским НПЗ
Что важно понимать, за последние три недели было совершено как минимум 14 атак на вражеские НПЗ:
17 марта — нефтезавод в Славянске-на-Кубани,
16 марта — Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области,
15 марта — Белгородский НПЗ,
14 марта — НПЗ в Рязани,
13 марта — НПЗ в Ленинградской области и завод нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области,
12 марта — нефтебаза «Лукойла в нижегородском Кстове.
По подсчетам экспертов, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России были остановлены атаками дронов. Россия в этом месяце была вынуждена увеличить импорт бензина из соседней Беларуси, чтобы решить проблему возможной нехватки топлива.
На днях Financial Times писал, что США якобы призвали Украину к этим атакам, поскольку они могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.
Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что соответствующие цели на территории РФ абсолютно законны с военной точки зрения. Кроме того, удары по инфраструктуре этого типа соответствуют стандартам НАТО.
Командующий силами США в Европе в 2014-2017 году Бен Ходжес отмечает, что Украина должна игнорировать советы по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре.
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