РФ не способна защитить свои НПЗ от атак украинских дронов из-за нехватки ПВО — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

РФ не способна защитить свои НПЗ от атак украинских дронов из-за нехватки ПВО — АТЕШ

пво
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Источник:  АТЕШ

Недавние успешные атаки украинскими дронами по НПЗ показывают неспособность Вооруженных сил РФ противостоять этим угрозам.

Партизаны фиксируют неспособность России защитить свои НПЗ

Как отмечает АТЕШ, украинские дроны дальнего действия продемонстрировали свою эффективность и преимущество во время атак по НПЗ на территории России.

Они смогли доказать беспомощность противовоздушной обороны России и беззащитность городов перед возможными последующими атаками, отметили партизаны.

Кроме этого, агент из подразделения противовоздушной обороны предоставил информацию о больших сложностях с прикрытием городов в России системами С-300/С-400. Это связано с тем, что почти все эти системы задействованы в войне против Украины.

Исходя из этой информации, мы можем предположить, что такие проблемы могут возникнуть и в других городах, — подытожил АТЕШ.

РФ хочет защитить свои НПЗ от атак украинских дронов системами РЭБ

Как отмечает АТЕШ, для НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы с украинскими беспилотниками дальнего действия.

Основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Скворец". Эти системы РЭБ активно применяются армией России в войне против Украины.

Карта пораженных и существующих российских НПЗ (фото — t.me/operativnoZSU)

Как известно, системы РЭБ не могут перехватывать все типы беспилотников. Есть информация, что некоторые заводы уже имели такие системы к моменту атак, но они им не помогли. Предполагается, что украинские дроны используют передовые технологии, что делает их более сложными для обнаружения и перехвата, отмечают партизаны.

Помимо приобретения новых систем РЭС на предприятиях укрепляются резервуары мешками с песком. Также используются маскировочные сети, а в ночное время суток отключается освещение.

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