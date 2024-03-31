РФ не способна защитить свои НПЗ от атак украинских дронов из-за нехватки ПВО — АТЕШ

Партизаны фиксируют неспособность России защитить свои НПЗ

Как отмечает АТЕШ, украинские дроны дальнего действия продемонстрировали свою эффективность и преимущество во время атак по НПЗ на территории России.

Они смогли доказать беспомощность противовоздушной обороны России и беззащитность городов перед возможными последующими атаками, отметили партизаны. Поделиться

Кроме этого, агент из подразделения противовоздушной обороны предоставил информацию о больших сложностях с прикрытием городов в России системами С-300/С-400. Это связано с тем, что почти все эти системы задействованы в войне против Украины.

Исходя из этой информации, мы можем предположить, что такие проблемы могут возникнуть и в других городах, — подытожил АТЕШ. Поделиться

РФ хочет защитить свои НПЗ от атак украинских дронов системами РЭБ

Как отмечает АТЕШ, для НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы с украинскими беспилотниками дальнего действия.

Основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Скворец". Эти системы РЭБ активно применяются армией России в войне против Украины.

Карта пораженных и существующих российских НПЗ (фото — t.me/operativnoZSU)

Как известно, системы РЭБ не могут перехватывать все типы беспилотников. Есть информация, что некоторые заводы уже имели такие системы к моменту атак, но они им не помогли. Предполагается, что украинские дроны используют передовые технологии, что делает их более сложными для обнаружения и перехвата, отмечают партизаны. Поделиться

Помимо приобретения новых систем РЭС на предприятиях укрепляются резервуары мешками с песком. Также используются маскировочные сети, а в ночное время суток отключается освещение.