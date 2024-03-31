РФ не способна защитить свои НПЗ от атак украинских дронов из-за нехватки ПВО — АТЕШ

Недавние успешные атаки украинскими дронами по НПЗ показывают неспособность Вооруженных сил РФ противостоять этим угрозам.
Партизаны фиксируют неспособность России защитить свои НПЗ
Как отмечает АТЕШ, украинские дроны дальнего действия продемонстрировали свою эффективность и преимущество во время атак по НПЗ на территории России.
Кроме этого, агент из подразделения противовоздушной обороны предоставил информацию о больших сложностях с прикрытием городов в России системами С-300/С-400. Это связано с тем, что почти все эти системы задействованы в войне против Украины.
РФ хочет защитить свои НПЗ от атак украинских дронов системами РЭБ
Как отмечает АТЕШ, для НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы с украинскими беспилотниками дальнего действия.
Основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Скворец". Эти системы РЭБ активно применяются армией России в войне против Украины.
Помимо приобретения новых систем РЭС на предприятиях укрепляются резервуары мешками с песком. Также используются маскировочные сети, а в ночное время суток отключается освещение.
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