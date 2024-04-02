Дрони атакували військові підприємства в російському Татарстані — відео
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Дрони атакували військові підприємства в російському Татарстані — відео

нпз
Джерело:  online.ua

У Росії заявили, що 2 квітня українські безпілотники вперше атакували підприємства у Республіці Татарстан, що в РФ. Вони розташовані за понад 1200 кілометрів від кордону з Україною.

У Татарстані дрони атакували підприємства з виробництва дронів

Президент республіки Рустам Мініханів заявив, що на підприємства Татарстану в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів.

Серйозних руйнувань, за його словами, немає, а технологічний процес підприємств нібито не порушено.

Вибухи лунали в особливій економічній зоні “Алабуга”, де розташовані промислово-виробничі підприємства.

За даними США, “Алабуга” підтримує контракт з російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed. В американському Мінфіні прогнозували, що ця особлива економічна зона має намір збільшити виробництво, щоб виготовити тисячі дронів до 2025 року. “Алабуга” належить уряду Республіки Татарстан.

Нібито внаслідок атаки постраждали завод і гуртожиток. Попередньо, є 5 постраждалих.

Зазначимо, що відстань від кордону України до Єлабуги по трасі становить 1593 км, а по прямій - 1237 км.

Що відомо про далекобійні дрони на озброєнні українських військових

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна збільшила виробництво та застосування далекобійних дронів із дальністю ураження понад 1 тис км. 

Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1тис км, — підкреслив міністр.

На його думку, саме від розвитку далекобійних та високотехнологічих БпЛА залежатиме результат розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Федоров зазначив, що у порівнянні із минулим роком цьогоріч виробництво далекобійних дронів вдалось збільшити в 10 разів.

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