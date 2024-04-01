Атаки України на російські НПЗ. У РФ ухвалили неочікуване рішення

Влада РФ має намір знизити щоденний експорт дизельного палива з ключових західних портів до мінімуму за п'ять місяців на тлі регулярних атак українських дронів на НПЗ ворога.

Росія вимушена скоротити експорт дизельного палива

Як вдалося дізнатися Bloomberg, завантаження дизельного палива з трьох основних портів країни на Чорному та Балтійському морях, протягом квітня, цілком можливо, знизиться до приблизно 2,29 мільйона тонн.

Що важливо розуміти, це становить трохи більше 569 000 барелів на день, що на 21% менше порівняно з фактичним щоденним експортом близько 724 000 барелів з цих самих портів у березні.

Росія скорочує морські поставки дизельного палива після того, як тижневі темпи переробки нафти знизилися до мінімуму за 10 місяців через напади українських дронів.

Окрім того, наголошується, що сезонне технічне обслуговування, яке триватиме до літа і тимчасово скоротить переробку нафти на деяких російських нафтопереробних заводах, також чинить тиск на потоки дизельного палива в країні.

План експорту дизельного палива на квітень показує лише потоки, що надходять до трьох ключових внутрішніх портів трубопроводом. Поширити

Що важливо розуміти, він не включає менші обсяги, що відправляються до експортних терміналів залізницею та поза системою трубопроводів.

Як Росія планує захистити свої НПЗ від атак українських дронів

Згідно з даними “АТЕШ”, Росія стала активно закуповувати системи РЕБ для НПЗ, щоб захистися від атак українських дронів.

Основний вибір припав на мобільні комплекси типу "Шпак". Ці системи РЕБ активно застосовуються армією Росії у війні проти України.

Що також важливо розуміти, системи РЕБ неспроможні перехоплювати всі типи безпілотників.