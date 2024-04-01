Атаки Украины на российские НПЗ. В РФ приняли неожиданное решение

Власти РФ намерены снизить ежедневный экспорт дизельного топлива из ключевых западных портов до минимума за пять месяцев на фоне регулярных атак украинских дронов на НПЗ врага.

Россия вынуждена сократить экспорт дизельного топлива

Как удалось узнать Bloomberg, загрузка дизельного топлива из трех основных портов страны на Черном и Балтийском морях в течение апреля, вполне возможно, снизится до примерно 2,29 миллиона тонн.

Что важно понимать, это составляет чуть более 569 000 баррелей в день, что на 21% меньше по сравнению с фактическим ежедневным экспортом около 724 000 баррелей из этих портов в марте.

Россия сокращает морские поставки дизельного топлива после того, как недельные темпы переработки нефти снизились до минимума за 10 месяцев из-за атак украинских дронов.

Кроме того, сообщается, что сезонное техническое обслуживание, которое продлится до лета и временно сократит переработку нефти на некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах, оказывает давление на потоки дизельного топлива в стране.

План экспорта дизельного топлива на апрель показывает только потоки, поступающие в три ключевых внутренних порта по трубопроводу. Поделиться

Что важно понимать, он не включает меньшие объемы, отправляемые в экспортные терминалы по железной дороге и вне системы трубопроводов.

Как Россия планирует защитить свои НПЗ от атак украинских дронов

Согласно данным “АТЕШ”, Россия стала активно закупать системы РЭБ для НПЗ, чтобы защититься от атак украинских дронов.

Основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Скворец". Эти системы РЭБ активно применяются армией России в войне против Украины.

Что также важно понимать, что системы РЭБ не могут перехватывать все типы беспилотников.