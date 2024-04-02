Дроны атаковали военные предприятия в российском Татарстане — видео

В России заявили, что 2 апреля украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ. Они расположены в более чем 1200 километрах от границы с Украиной.

В Татарстане дроны атаковали предприятия по производству дронов

Президент республики Рустам Минниханов заявил, что на предприятия Татарстана в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

Серьезных разрушений, по его словам, нет, а технологический процесс предприятий вроде бы не нарушен.

Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия.

По данным США, "Алабуга" поддерживает контракт с российскими военными для уборки беспилотников Shahed. В американском Минфине прогнозировали, что эта особая экономическая зона намерена увеличить производство, чтобы изготовить тысячи дронов к 2025 году. "Алабуга" принадлежит правительству Республики Татарстан.

Якобы в результате атаки пострадали завод и общежитие. Предварительно есть 5 пострадавших.

Отметим, что расстояние от границы Украины до Елабуги по трассе составляет 1593 км, а по прямой — 1237 км.

Что известно о дальнобойных дронах на вооружении украинских военных

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина увеличила производство и применение дальнобойных дронов с дальностью поражения более 1 тыс. км.

Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1 тыс. км, — подчеркнул министр. Поделиться

По его мнению, именно от развития дальнобойных и высокотехнологичных БПЛА будет зависеть результат развязанной Россией преступной войны против Украины.