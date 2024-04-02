Атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины — Reuters
Категория
Украина
Дата публикации

Атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины — Reuters

дрон
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Источник:  Reuters

Украина нанесла масштабный удар по территории России с помощью дронов. В Татарстане поврежден третий по величине российский НПЗ и производство "Шахедов".

Стали известны новые детали масштабной атаки Украины по НПЗ в Татарстане

Как отмечает издание, украинские дроны атаковали НПЗ примерно в 1300 км от линии фронта, поразив основное предприятие, перерабатывающее около 155 тысяч баррелей сырой нефти в день.

На кадрах с места происшествия видно, что дрон врезался в первоначальную нефтеперерабатывающую установку CDU-7 на нефтеперерабатывающем заводе Танеко. На долю установки приходится около половины общей годовой производственной мощности завода.

Удар стал одним из нескольких в Татарстане, высокоиндустриальном регионе юго-восточнее Москвы.

Источник в украинской разведке сообщил Reuters в Киеве, что Украина нанесла удар по крупному российскому нефтяному объекту в Татарстане, чтобы сократить доходы России от нефти.

Источник также сообщил, что беспилотники украинского производства нанесли удар по заводу по производству "Шахедов", нанеся "значительный ущерб".

В прошлом году газета Washington Post сообщила, что Россия массово производит дроны на заводе в особой экономической зоне "Элабуга".

Что известно об атаке Украины по НПЗ в Татарстане

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.

Это был НПЗ Танеко, расположенный в Нижнекамске, Татарстан. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5 крупнейших НПЗ РФ.

CNN отмечает, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом.

У каждого самолета есть бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, позволяющего поражать цели с точностью до метра, — рассказал близкий к украинской программе беспилотников источник CNN.

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