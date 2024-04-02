Украина атакует российские НПЗ дронами с искусственным интеллектом — CNN
Категория
Украина
Дата публикации

Украина атакует российские НПЗ дронами с искусственным интеллектом — CNN

дрон
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Источник:  CNN

CNN предполагает, что некоторые беспилотники, которыми Украина атакует российские НПЗ, оборудованы базовой формой искусственного интеллекта. Это помогает им ориентироваться и избегать радиопомех.

Украина применяет дроны из ИИ для атак на энергетическую отрасль России

Украина продолжает поражать огромную нефтегазовую промышленность РФ, которая, несмотря на запреты на импорт и ограничение цен, остается крупнейшим источником доходов для военной машины России.

CNN отмечает, что эти атаки стали возможны не только благодаря использованию беспилотников с большей дальностью полета, но и интеграции искусственного интеллекта в некоторые дроны. ИИ, со своей стороны, помогает дронам ориентироваться и избегать глушения.

Точность в условиях помех обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. У каждого самолета есть бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, позволяющего поражать цели с точностью до метра, — рассказал близкий к украинской программе беспилотников источник CNN.

Аналитик Королевского института объединенных служб Ноя Сильвия, со своей стороны, рассказала о "машинном зрении", которое является разновидностью ИИ.

Оборудованный им дрон можно "научить" определять географию и цель, к которой он направляется. В то же время БпЛА становится полностью автономным и не нуждается в связи со спутниками.

Эксперт по войне с использованием беспилотников и искусственного интеллекта Крис Линкольн-Джонс отметил, что уровень "интеллекта" пока еще очень низок, поскольку технология находится лишь на ранних стадиях развития своего потенциала.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины отказали CNN в комментарии по использованию ИИ в дронах.

Удары дронов по России

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.

Это был НПЗ Танеко, расположенный в Нижнекамске, Татарстан. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

Российские власти сообщили, что пожар удалось потушить в течение 20 минут, а производство якобы не прерывалось.

Также сообщается, что взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабуге, а также в Татарстане. Там расположены промышленно производственные предприятия.

По данным США, "Алабуга" поддерживает контракт с российскими военными для уборки беспилотников Shahed.

Reuters сообщает со ссылкой на источник в украинской разведке, что в результате атаки с использованием беспилотников украинского производства военной цели в Татарстане был нанесен "значительный ущерб".

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