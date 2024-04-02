Україна атакує російські НПЗ дронами зі штучним інтелектом — CNN

CNN припускає, що деякі з безпілотників, якими Україна атакує російські НПЗ, обладнані базовою формою штучного інтелекту. Це допомагає їм орієнтуватись та уникати радіоперешкод.

Україна застосовує дрони з ШІ для атак на енергетичну галузь Росії

Як зазначає видання, Україна продовжує вражати величезну нафтогазову промисловість РФ, яка, попри заборони на імпорт та обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходів для військової машини Росії.

CNN зауважує, що ці атаки стали можливими не лише завдяки використанню безпілотників з більшою дальністю польоту, але й інтеграції штучного інтелекту до деяких дронів. ШІ, зі свого боку, допомагає дронам орієнтуватись та уникати глушіння.

Точність в умовах перешкод забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має бортовий комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метра, — розповіло близьке до української програми безпілотників джерело CNN. Поширити

Аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Ноя Сільвія, зі свого боку, розповіла про "машинний зір", який є різновидом ШІ.

Обладнаний ним дрон можна "навчити" визначати географію та ціль, до якого він прямує. Водночас БпЛА стає повністю автономний й не потребує зв'язку з супутниками.

Експерт з питань війни з використанням безпілотників і штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс зауважив, що рівень "інтелекту" наразі досі дуже низький, оскільки технологія перебуває лише на ранніх стадіях розвитку свого потенціалу.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України та Служба безпеки України відмовили CNN в коментарі щодо використання ШІ в дронах.

Удари дронів по Росії

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.

Це був НПЗ Танеко, що розташований у Нижньокамську, Татарстан. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

Російська влада повідомила, що пожежу вдалося загасити протягом 20 хвилин, а виробництво нібито не переривалося.

Також повідомляється, що вибухи лунали в особливій економічній зоні “Алабуга” в Єлабузі, також в Татарстані. Там розташовані промислово-виробничі підприємства.

За даними США, “Алабуга” підтримує контракт з російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed.

Reuters повідомляє з посиланням на джерело в українській розвідці, що в результаті атаки з використанням безпілотників українського виробництва військовій цілі в Татарстані було завдано "значної шкоди".