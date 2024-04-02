ГУР подорвало электроподстанцию во временно оккупированном Севастополе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР подорвало электроподстанцию во временно оккупированном Севастополе

Севастополь
Читати українською
Источник:  Суспільне

В ночь на 2 апреля в оккупированном Севастополе в Крыму украинские разведчики взорвали электроподстанцию. Часть города осталась без света.

В Севастополе взорвали электроподстанцию

Как сообщает Общественное, ссылаясь на источники в ГУР МО, представители военной разведки взорвали электроподстанцию в оккупированном Севастополе.

Местные телеграммы-каналы сообщали, что ночью севастопольцы слышали взрывы. После этого в одном из районов исчез свет.

Местные сообщили, что утром 2 апреля "мигал" свет, но уже перебоев с электричеством нет.

Ставленик окупантов и так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил, что причиной отсутствия света якобы было технологическое нарушение на районной подстанции.

А так называемое "Севастопольэнерго" в 07:48 опубликовало заявление, что в период с 02:07 до 06:42 2 апреля произошло "технологическое нарушение в электрических сетях".

Удары дронов по России

Также и ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.

Это был НПЗ Танеко, расположенный в Нижнекамске, Татарстан. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

Российские власти сообщили, что пожар удалось потушить в течение 20 минут, а производство якобы не прерывалось.

Также сообщается, что взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабуге, а также в Татарстане. Там расположены промышленно производственные предприятия.

По данным США, "Алабуга" поддерживает контракт с российскими военными для сборки беспилотников Shahed.

Reuters сообщает со ссылкой на источник в украинской разведке, что в результате атаки с использованием беспилотников украинского производства военной цели в Татарстане был нанесен "значительный ущерб".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Британии показала последствия атак ВСУ ракетами Storm Shadow по Крыму
Атака ВСУ по Севастополю
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали военные предприятия в российском Татарстане — видео
атака
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Не только завод "шахедов". Дроны атаковали НПЗ в Татарстане
НПЗ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?