ГУР подорвало электроподстанцию во временно оккупированном Севастополе

В ночь на 2 апреля в оккупированном Севастополе в Крыму украинские разведчики взорвали электроподстанцию. Часть города осталась без света.

В Севастополе взорвали электроподстанцию

Как сообщает Общественное, ссылаясь на источники в ГУР МО, представители военной разведки взорвали электроподстанцию в оккупированном Севастополе.

Местные телеграммы-каналы сообщали, что ночью севастопольцы слышали взрывы. После этого в одном из районов исчез свет.

Местные сообщили, что утром 2 апреля "мигал" свет, но уже перебоев с электричеством нет.

Ставленик окупантов и так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил, что причиной отсутствия света якобы было технологическое нарушение на районной подстанции.

А так называемое "Севастопольэнерго" в 07:48 опубликовало заявление, что в период с 02:07 до 06:42 2 апреля произошло "технологическое нарушение в электрических сетях".

Удары дронов по России

Также и ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.

Это был НПЗ Танеко, расположенный в Нижнекамске, Татарстан. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

Российские власти сообщили, что пожар удалось потушить в течение 20 минут, а производство якобы не прерывалось.

Также сообщается, что взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабуге, а также в Татарстане. Там расположены промышленно производственные предприятия.

По данным США, "Алабуга" поддерживает контракт с российскими военными для сборки беспилотников Shahed.

Reuters сообщает со ссылкой на источник в украинской разведке, что в результате атаки с использованием беспилотников украинского производства военной цели в Татарстане был нанесен "значительный ущерб".