Разведка Британии показала последствия атак ВСУ ракетами Storm Shadow по Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии показала последствия атак ВСУ ракетами Storm Shadow по Крыму

Атака ВСУ по Севастополю
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Источник:  online.ua

Аналитики по разведке Минобороны Великобритании оценили последние удары ВСУ ракетами Storm Shadow по объектам преступной армии РФ в оккупированном Крыму.

Что известно о последствиях атак ВСУ по объектам армии РФ в Крыму

Отмечается, что 24 марта Воздушные силы Украины совершили несколько атак по объектам преступной армии РФ в оккупированном Крыму.

В частности, одной из целей являлся коммуникационный центр Черноморского флота в Севастополе.

В военной разведке Британии установили, что значительные поражения потерпело одно из зданий, в котором частично обрушилась крыша.

В результате взрыва повреждения также получили еще два здания.

При этом два больших десантных корабля проекта 775, танки и разведывательное судно "Юрий Иванов" также были повреждены в результате этих ударов.

Из-за ударов такого характера, российские суда более высокой стоимости, обычно использующие портовую инфраструктуру в Севастополе, были вынуждены передислоцироваться к альтернативным портовым сооружениям, расположенным подальше на востоке. Несмотря на попытки России ограничить ее потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в уменьшении способности черноморского флота демонстрировать силу в регионе, подчеркивают в разведке Великобритании.

Что известно о перспективах получения Украиной от США ракет ATACMS

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз Браун отметил, что риски обострения ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины в случае предоставления Киеву дальнобойных ракет ATACMS значительно снизились.

Однако Браун не стал ни опровергать, ни подтверждать намерения США предоставить Украине эти ракеты.

Это усложнит продвижение России, поскольку Украина может продолжать наносить удары даже по наиболее хорошо укрепленным российским позициям в восточной части страны практически с любой точки. Это со своей стороны усложнит усиление войск, даже если Россия захватит больше территории, — подчеркивают западные аналитики.

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