Аналитики по разведке Минобороны Великобритании оценили последние удары ВСУ ракетами Storm Shadow по объектам преступной армии РФ в оккупированном Крыму.
Что известно о последствиях атак ВСУ по объектам армии РФ в Крыму
Отмечается, что 24 марта Воздушные силы Украины совершили несколько атак по объектам преступной армии РФ в оккупированном Крыму.
В частности, одной из целей являлся коммуникационный центр Черноморского флота в Севастополе.
В военной разведке Британии установили, что значительные поражения потерпело одно из зданий, в котором частично обрушилась крыша.
В результате взрыва повреждения также получили еще два здания.
При этом два больших десантных корабля проекта 775, танки и разведывательное судно "Юрий Иванов" также были повреждены в результате этих ударов.
Что известно о перспективах получения Украиной от США ракет ATACMS
Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз Браун отметил, что риски обострения ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины в случае предоставления Киеву дальнобойных ракет ATACMS значительно снизились.
Однако Браун не стал ни опровергать, ни подтверждать намерения США предоставить Украине эти ракеты.
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