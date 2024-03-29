Аналитики по разведке Минобороны Великобритании оценили последние удары ВСУ ракетами Storm Shadow по объектам преступной армии РФ в оккупированном Крыму.

Что известно о последствиях атак ВСУ по объектам армии РФ в Крыму

Отмечается, что 24 марта Воздушные силы Украины совершили несколько атак по объектам преступной армии РФ в оккупированном Крыму.

В частности, одной из целей являлся коммуникационный центр Черноморского флота в Севастополе.

В военной разведке Британии установили, что значительные поражения потерпело одно из зданий, в котором частично обрушилась крыша.

В результате взрыва повреждения также получили еще два здания.

При этом два больших десантных корабля проекта 775, танки и разведывательное судно "Юрий Иванов" также были повреждены в результате этих ударов.

Из-за ударов такого характера, российские суда более высокой стоимости, обычно использующие портовую инфраструктуру в Севастополе, были вынуждены передислоцироваться к альтернативным портовым сооружениям, расположенным подальше на востоке. Несмотря на попытки России ограничить ее потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в уменьшении способности черноморского флота демонстрировать силу в регионе, подчеркивают в разведке Великобритании. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 March 2024.



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Что известно о перспективах получения Украиной от США ракет ATACMS

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз Браун отметил, что риски обострения ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины в случае предоставления Киеву дальнобойных ракет ATACMS значительно снизились.

Однако Браун не стал ни опровергать, ни подтверждать намерения США предоставить Украине эти ракеты.