Розвідка Британії показала наслідки атак ЗСУ ракетами Storm Shadow по Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії показала наслідки атак ЗСУ ракетами Storm Shadow по Криму

Удари ЗСУ по Севастополю
Джерело:  online.ua

Аналітики з розвідки Міноборони Великої Британії оцінили останні удари ЗСУ ракетами Storm Shadow по об'єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму. 

Що відомо про наслідки атак ЗСУ по об’єктах армії РФ в Криму

Зазначається, що 24 березня Повітряні сили України здійснили кілька атак по об’єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму.

Зокрема, однією з цілей був комунікаційний центр Чорноморського флоту у Севастополі.

У військовій розвідці Британії встановили, що значних уражень зазнала одна з будівель, у якій частково обвалився дах.

Внаслідок вибуху пошкодження також отримали ще дві будівлі.

При цьому, два великі десантні кораблі проєкту 775, танки і розвідувальне судно "Юрій Іванов" також були пошкоджені внаслідок цих ударів.

Через удари такого характеру, російські судна вищої вартості, які зазвичай використовують портову інфраструктуру у Севастополі, були змушені передислокуватися до альтернативних портових споруд, розміщених подалі на сході. Незважаючи на спроби Росії обмежити її втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у зменшенні здатності чорноморського флоту демонструвати силу в регіоні, — підкреслюють у розвідці Великої Британії.

Що відомо про перспективи отримання Україною від США ракет ATACMS

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал Чарльз Браун зазначив, що ризики загострення ситуації у розв’язаній Росією злочинній війні проти України у разі надання Києву далекобійних ракет ATACMS значно знизились.

Однак Браун не став ні спростовувати, ні підтверджувати наміри США надати Україні ці ракети.

Це ускладнить просування Росії, оскільки Україна може продовжувати наносити удари навіть по найбільш добре укріплених російських позиціях у східній частині країни практично з будь-якої точки. Це, зі свого боку, ускладнить посилення військ, навіть якщо Росія захопить більше території, — підкреслюють західні аналітики.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Якою може бути реакція Путіна на знищення Кримського мосту — думка Буданова
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як вдарить по Путіну знищення Кримського мосту — пояснення Годжеса
Бавовна на Кримському мості
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ намагаються захистити бухту Севастополя від атак ЗСУ по Криму — АТЕШ
бухта

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?