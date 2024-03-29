Аналітики з розвідки Міноборони Великої Британії оцінили останні удари ЗСУ ракетами Storm Shadow по об'єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму.

Що відомо про наслідки атак ЗСУ по об’єктах армії РФ в Криму

Зазначається, що 24 березня Повітряні сили України здійснили кілька атак по об’єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму.

Зокрема, однією з цілей був комунікаційний центр Чорноморського флоту у Севастополі.

У військовій розвідці Британії встановили, що значних уражень зазнала одна з будівель, у якій частково обвалився дах.

Внаслідок вибуху пошкодження також отримали ще дві будівлі.

При цьому, два великі десантні кораблі проєкту 775, танки і розвідувальне судно "Юрій Іванов" також були пошкоджені внаслідок цих ударів.

Через удари такого характеру, російські судна вищої вартості, які зазвичай використовують портову інфраструктуру у Севастополі, були змушені передислокуватися до альтернативних портових споруд, розміщених подалі на сході. Незважаючи на спроби Росії обмежити її втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у зменшенні здатності чорноморського флоту демонструвати силу в регіоні, — підкреслюють у розвідці Великої Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 March 2024.



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Що відомо про перспективи отримання Україною від США ракет ATACMS

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал Чарльз Браун зазначив, що ризики загострення ситуації у розв’язаній Росією злочинній війні проти України у разі надання Києву далекобійних ракет ATACMS значно знизились.

Однак Браун не став ні спростовувати, ні підтверджувати наміри США надати Україні ці ракети.