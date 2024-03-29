Аналітики з розвідки Міноборони Великої Британії оцінили останні удари ЗСУ ракетами Storm Shadow по об'єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму.
Що відомо про наслідки атак ЗСУ по об’єктах армії РФ в Криму
Зазначається, що 24 березня Повітряні сили України здійснили кілька атак по об’єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму.
Зокрема, однією з цілей був комунікаційний центр Чорноморського флоту у Севастополі.
У військовій розвідці Британії встановили, що значних уражень зазнала одна з будівель, у якій частково обвалився дах.
Внаслідок вибуху пошкодження також отримали ще дві будівлі.
При цьому, два великі десантні кораблі проєкту 775, танки і розвідувальне судно "Юрій Іванов" також були пошкоджені внаслідок цих ударів.
Що відомо про перспективи отримання Україною від США ракет ATACMS
Глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал Чарльз Браун зазначив, що ризики загострення ситуації у розв’язаній Росією злочинній війні проти України у разі надання Києву далекобійних ракет ATACMS значно знизились.
Однак Браун не став ні спростовувати, ні підтверджувати наміри США надати Україні ці ракети.
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