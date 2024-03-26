Звісно, зруйнування Керченського мосту — це так чи інакше мало б статися цього року. Я впевнений, що українці оберуть правильний час і умови. Це величезний міст, його буде дуже важко зруйнувати. Українські спецслужби матимуть гарний план, як це зробити, і це стане тим, що нас усіх вразить. Це буде зроблено настільки спритно, що ніхто, включно із росіянами, не чекатиме. Коли це робити, звичайно, вирішувати їм, — пояснює Годжес.