Як вдарить по Путіну знищення Кримського мосту — пояснення Годжеса
Категорія
Україна
Дата публікації

Як вдарить по Путіну знищення Кримського мосту — пояснення Годжеса

Бавовна на Кримському мості
Джерело:  ВВС News Україна

На переконання колишнього командувача армією США в Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, знищення Кримського мосту українськими військовими стане реальним приниженням кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

Україна знищить Кримський міст і ще більше принизить Путіна

Звісно, зруйнування Керченського мосту — це так чи інакше мало б статися цього року. Я впевнений, що українці оберуть правильний час і умови. Це величезний міст, його буде дуже важко зруйнувати. Українські спецслужби матимуть гарний план, як це зробити, і це стане тим, що нас усіх вразить. Це буде зроблено настільки спритно, що ніхто, включно із росіянами, не чекатиме. Коли це робити, звичайно, вирішувати їм, — пояснює Годжес.

Він зазначив, що ключовою причиною відмови канцлера Німеччини Олафа Шольца від передачі Україні далекобійних ракет Taurus, слугують побоювання, що німецькі ракети будуть використані для знищення Кримського мосту.

Годжес додав, що офіційний Берлін боїться використання Росією ядерної зброї проти Німеччини у такому разі.

Колишній командувач армії США у Європі назвав таку позицію дуже дивною.

Чи може Кремль використати ядерну зброю проти України у разі знищення Кримського мосту

Так, звичайно, це буде приниженням для Путіна. Так, це спричинить серйозні логістичні проблеми для Росії, коли цей незаконний міст, який незаконно з’єднує Росію з материком, буде знищено. Але росіяни вже будують іншу залізницю, теж незаконну, яка проходить через окупований Донбас, — підкреслив американський генерал у відставці.

При цьому Ходжес припустив, що у разі зруйнування Україною Кримського мосту іншою зброєю, злочинна армія РФ посилить атаки, однак не наважиться використати ядерну зброю.

Росіяни бачать, що ми продовжуємо стримувати себе. Нездатність Сполучених Штатів поставити ATACMS з 300-км радіусом дії... Ми не змогли чітко визначити стратегічної мети — ми хочемо перемоги України. У нас немає мети. Це та сама проблема, яка була в нас у Афганістані, В’єтнамі, Кореї. Ми продовжуємо зазнавати невдач, бо не можемо чітко визначити стратегічну мету. І, якщо ви не маєте чіткої мети, то завжди програєте, — наголошує Годжес.

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