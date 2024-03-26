На переконання колишнього командувача армією США в Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, знищення Кримського мосту українськими військовими стане реальним приниженням кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Україна знищить Кримський міст і ще більше принизить Путіна
Він зазначив, що ключовою причиною відмови канцлера Німеччини Олафа Шольца від передачі Україні далекобійних ракет Taurus, слугують побоювання, що німецькі ракети будуть використані для знищення Кримського мосту.
Годжес додав, що офіційний Берлін боїться використання Росією ядерної зброї проти Німеччини у такому разі.
Колишній командувач армії США у Європі назвав таку позицію дуже дивною.
Чи може Кремль використати ядерну зброю проти України у разі знищення Кримського мосту
При цьому Ходжес припустив, що у разі зруйнування Україною Кримського мосту іншою зброєю, злочинна армія РФ посилить атаки, однак не наважиться використати ядерну зброю.
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