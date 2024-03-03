Пісторіус прокоментував "злив" розмови німецьких генералів щодо Кримського мосту

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус публічно озвучив свою думку з приводу публікації Кремлем перехопленої телефонної розмови німецьких офіцерів, у якій обговорювали можливе постачання ракет Taurus Україні та нанесення удару по Кримському мосту.

Це гібридна атака Росії — Пісторіус

Пісторіус заявив, що російський диктатор веде "інформаційну війну" проти Німеччини. За словами міністра оборони, це "гібридна атака" Росії, метою якої є "підірвати рішучість".

Про це повідомляє Bild.

Пісторіус також сказав, що він негайно наказав провести "повне" розслідування інциденту з метою з'ясувати повноваження офіцерів і коректність вибору засобу комунікації — платформи WebEx.

Міністр оборони ФРН закликав не вестися "на виверти Путіна" і розглядати те, що сталося, в ширшому контексті: не випадково Росія оприлюднила запис наприкінці тижня, що був сповнений критичних подій для Кремля.

Не можна дозволяти Путіну "розлучити нас"… Бурхлива реакція зараз — це саме те, чого хоче домогтися російський диктатор. Борис Пісторіус Міністр оборони ФРН

Міністр оборони ФРН заявив, що крім опублікованого запису розмови офіцерів Бундесверу, йому невідомо на поточний момент про інші витоки інформації. Він розраховує, що перші результати перевірки у зв'язку з публікацією розмови військових будуть на початку наступного тижня.

Пісторіус також зазначив, що на опублікованому записі офіцери обговорювали різні сценарії, і це не означає "зеленого світла" для передачі Києву ракет Taurus.

“Злита” розмова німецьких офіцерів: що відомо

1 березня російські ЗМІ поширили запис розмови німецьких військових, під час якої, зокрема, обговорювали можливість ударів ракетами Taurus по Кримському мосту за допомогою винищувача Dassault Rafale.

Як стверджує поплічниця Путіна, пропагандистка Маргарита Сімоньян, розмова німецьких генералів відбулася 19 лютого 2024 року.

У вказаних переговорах нібито брали участь начальник відділу операцій та навчань командування ВПС Грефе, інспектор ВПС Герхартц та співробітники центру повітряних операцій Фенську та Фроштедті.

Окрім того, Маргарита Сімоньян запевняє, що один з офіцерів згадував заплановану поїздку в Україну 21 лютого, “щоб координувати удари по російських об'єктах”.

Я хотів би ще сказати з приводу знищення мосту. Ми активно займалися цим питанням і, на жаль, дійшли висновку, що міст через свою величину подібний до злітної смуги. Тому (для знищення — ред.) може знадобитися не 10 і навіть 20 ракет, — нібито заявив один з німецьких генералів під час дискусії.

Секретна служба Бундесверу MAD почала розслідування цього інциденту. Як писали ЗМІ, під час зустрічі німецькі офіцери були дуже необережними, адже використовували легку для прослуховування платформу WebEx.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність "злитої" розмови німецьких офіцерів про Україну. Він назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який опублікували російські пропагандисти, назвавши цей інцидент "великою проблемою".