Писториус прокомментировал "слив" разговора немецких генералов про Крымский мост

Министр обороны Германии Борис Писториус публично озвучил свое мнение по поводу публикации Кремлем перехваченного телефонного разговора немецких офицеров, в котором обсуждали возможные поставки ракет Taurus Украине и нанесение удара по Крымскому мосту.

Это гибридная атака России — Писториус

Писториус заявил, что российский диктатор ведет "информационную войну" против Германии. По словам министра обороны, это "гибридная атака" России, целью которой является "взорвать решимость".

Об этом сообщает Bild .

Писториус также сказал, что он немедленно отдал приказ провести "полное" расследование инцидента с целью выяснить полномочия офицеров и корректность выбора средства коммуникации — платформы WebEx.

Министр обороны ФРГ призвал не вестись "на уловки Путина" и рассматривать произошедшее в более широком контексте: не случайно Россия обнародовала запись в конце недели, полную критических событий для Кремля.

Нельзя позволять Путину "развести нас"… Бурная реакция сейчас — это именно то, чего хочет добиться российский диктатор. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

Министр обороны ФРГ заявил, что помимо опубликованной записи разговора офицеров Бундесвера, ему неизвестно на данный момент о других истоках информации. Он рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с публикацией разговора военных будут в начале следующей недели.

Писториус также отметил, что на опубликованной записи офицеры обсуждали разные сценарии, и это не означает "зеленого света" для передачи Киеву ракет Taurus.

"Слитый" разговор немецких офицеров: что известно

1 марта российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, в ходе которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.

Как утверждает приспешница Путина, пропагандистка Маргарита Симоньян, разговор немецких генералов состоялся 19 февраля 2024 года.

В указанных переговорах якобы участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенска и Фроштедти.

Кроме того, Маргарита Симоньян уверяет, что один из офицеров упоминал запланированную поездку в Украину 21 февраля, "чтобы координировать удары по российским объектам".

Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы активно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост по своей величине подобен взлетной полосе. Поэтому (для уничтожения — ред.) может потребоваться не 10 и даже 20 ракет, — заявил один из немецких генералов во время дискуссии.

Секретная служба Бундесвера MAD начала расследование этого инцидента. Как писали СМИ, во время встречи немецкие офицеры были очень неосторожны, ведь использовали легкую для прослушивания платформу WebEx.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине. Он назвал "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую опубликовали российские пропагандисты, назвав этот инцидент "большой проблемой".